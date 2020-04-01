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    «Адмирал» официально объявил о неучастии в следующем сезоне КХЛ

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Адмирал Прогнозы на КХЛ
    «Адмирал» на своем официальном сайте опубликовал заявление относительно своего неучастия в новом сезоне КХЛ.

    «Адмирал»
    «Адмирал»

    «В столь непростое время первую очередь просим вас доверять информации только из официальных и клубных источников, все остальные заявление не являются правдивыми и направлены только на получение хайпа. Мы не даём каких-либо комментариев вне официальных источников.

    На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире Региональным оперативным штабом и Министерством физической культуры и спорта Приморского края было принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

    Учитывая, что основной спонсор клуба — ПАО "ВМТП" — также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление ХК "Адмирал" в Континентальной хоккейной лиге, клуб не сможет соблюсти требования лиги по минимальной заработной плате хоккеистов. ХК "Адмирал" отнёсся к позиции Регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью — наивысшей ценностью для нас, как организации, остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке.

  • «Адмирал» не выступит в новом сезоне КХЛ
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    • Надеемся на то, что вирус будет побежден, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на "Фетисов Арене". В настоящее время "Адмирал" сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения сильных приморских хоккеистов. Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база. ДЮСШ "Адмирал" продолжит готовить выпускников, а МХК "Тайфун" будет участвовать в регулярном чемпионате МХЛ-2020/2021, однако команда будет полностью состоять из приморцев», — сказано в официальном заявлении. 0

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