«Адмирал» не выступит в новом сезоне КХЛ

Хоккейный клубне выступит в следующем сезоне

«Адмирал» не сыграет в КХЛ из-за пандемии коронавируса khl.ru 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.

Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

«В КХЛ "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства Приморского края. 0