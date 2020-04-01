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    «Адмирал» не выступит в новом сезоне КХЛ

    Хоккей Адмирал КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Хоккейный клуб «Адмирал» не выступит в следующем сезоне КХЛ.

    «Адмирал» не сыграет в КХЛ из-за пандемии коронавируса
    «Адмирал» не сыграет в КХЛ из-за пандемии коронавируса

    Министерство физической культуры и спорта Приморского края приняло решение о заключении контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21.

    Средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

    «В КХЛ "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства Приморского края. 0

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