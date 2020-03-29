Форвардом СКА интересуются клубы НХЛ

В услугах форварда СКАзаинтересован ряд клубов НХЛ.

Об этом рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Контракт Барабанова заканчивается и у него же три предложения из НХЛ. Хоккеистом интересуются в "Аризоне" и "Торонто", есть еще один неназванный клуб и, будем надеяться, что третий вариант не менее интересный.

В Канаде тяжело будет пробиться в состав, но ясно, что через короткое время там потребуется перестройка, связанная с "потолком" зарплат и у Александра будет шанс. В основной состав "Аризоны" он, наверняка, сможет попасть с ходу. Но все это прогнозы.

Не исключаю, что у Барабанова возникнут сложности. По меркам КХЛ он довольно неплохой форвард, никто не спорит. Но можно ли назвать его последний чемпионат удачным?

Не сказать, чтобы поводов ехать за океан добавилось, но тут мы вспоминаем, что в НХЛ необходимы дешевые игроки, а Барабанов недорогой с хорошими навыками. Остаться бы ему здесь, конечно, но он явно захочет попробовать», — написал Шевченко. 0