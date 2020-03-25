Квартальнов: Жаль, что так произошло, но здоровье важнее

Главный тренерподелился своим мнением о досрочном завершении сезона в КХЛ.

Слова Квартальнова приводит официальный сайт клуба.

«Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф — у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок.

Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно. Уверен наши болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием», — сказал тренер. 0