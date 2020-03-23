Семь хоккеистов белорусского клуба дисквалифицированы за договорной матч

Дисциплинарный комитет белорусской федерации хоккея вынес решения по делу о договорном матче, в котором засветились игроки, сообщает сайт Федерации хоккея Белоруссии.

«Иванов А.М., Устиненко Н.Л., Сырей А.А., Шелег С.И., Кучкин С.А., Боярчук П.В. и Лисичкин В.И., действуя из описанных корыстных побуждений, обеспечили поражение представляемой ими команды "Динамо-Молодечно" в состоявшемся 12.11.2019 матче против команды "Могилев" со счетом 5:6.

Все перечисленные лица признали свою вину в совершении преступления, раскаялись в содеянном».

За договорной поединок игрокам обещали от 7 до 15 тысяч долларов.

«За корыстные действия группой лиц по предварительному сговору для обеспечения поражения представляемой команды "Динамо-Молодечно" в дополнение к дисциплинарному штрафу наложить спортивную дисквалификацию на период с 23.03.2020 по 31.05.2021 на следующих хоккеистов: Иванова А.М., Устиненко Н.Л., Сырея А.А., Шелега С.И., Кучкина С.А., Боярчука П.В., Лисичкина В.И». 0