«Локомотив» — «Йокерит»: счет матча 4:3, обзор голов

одержал победу надв четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2).

По разу у победителей отличились Никита Черепанов (29 минута), Артур Каюмов (31), Егор Аверин (42) и Стефан Да Коста (56).

В составе гостей точные броски нанесли Марко Анттила (20), Петер Регин (54) и Хенрик Хаапала (60).

КХЛ. 1/4 финала конференций. Четвертый матч «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) Голы: Анттила — 2 (О`Нилл, Пильстрем), 19:48 — 0:1. Черепанов — 1, 28:45 — 1:1. Каюмов — 1, 30:22 — 2:1. Аверин — 1 (Ткачев, Да Коста), 41:34 — 3:1. Регин — 2 (Йоэнсуу, О`Нилл), 53:38 — 3:2. Да Коста — 1 (бол., Алексеев), 55:51 — 4:2. Хаапала — 1, 59:34 — 4:3Вратари: Коновалов — Калниньш (58:03)Штраф: 6 — 10Броски: 37 (11+16+10) — 40 (8+13+19)

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Йокерита». Пятая игра пройдет в Хельсинки 9 марта. 0