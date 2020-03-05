«Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»

Финский «Йокерит» одержал выездную победу над ярославским «Локомотивом» (3:0) в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Лев, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен.

«Йокерит» одержал третью победу кряду в серии и находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции. Предыдущие поединки завершились со счетом 6:0 и 5:1 в пользу финнов.

Четвертая встреча 7 марта в Ярославле.