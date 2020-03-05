«Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»

В составе победителей отличились Виктор Лев, Саку Мяеналанен и Никлас Йенсен.
«Йокерит» одержал третью победу кряду в серии и находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции. Предыдущие поединки завершились со счетом 6:0 и 5:1 в пользу финнов.
Четвертая встреча 7 марта в Ярославле.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Лев — 1 (Хаапала, Мяеналанен), 0:57 — 0:1. Мяеналанен — 2 (бол., Хаапала, Йенсен), 44:28 — 0:2. Йенсен — 2 (Лев), 50:36 — 0:3Вратари: Лазушин — КалниньшБроски: 35 (13+10+12) — 27 (8+11+8)Штраф: 12 — 12