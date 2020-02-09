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    В секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения

    Реакция спортивных СМИ на поражение российской команды от Чехии по буллитам

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
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    Россия — Чехия
    Россия — Чехия
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    Сборная России потерпела поражение в заключительном матче шведского этапа Евротура против Чехии. Команда России трижды вела по ходу матча, но в итоге все-таки упустила победу, пропустив третью шайбу в за секунду до конца основного времени (3:3). В серии буллитов чехи оказались удачливее, победив 3:0.

    Без питерских и Вилла

    Корреспондент «Р-Спорт» Семён Галькевич оценивает очередные изменения в стартовых составах команд России и Чехии.

    «Чехи удивили отсутствием в составе вратаря Романа Вилла. Голкипер, которого после этого сезона ждут в челябинском "Тракторе", обыграл российскую сборную (3:0) в ноябре на Кубке Карьяла и не принимал участие в субботней игре чехов. Тем не менее, второй день подряд место в воротах сборной Чехии занял экс-голкипер омского "Авангарда" Доминик Фурх.

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    • Нынешний первый номер омского клуба Игорь Бобков впервые на турнире вышел на лед в составе сборной России. Главным же изменением по сравнению с субботней игрой со шведами стало отсутствие в российской заявке четырех вице-чемпионов мира среди молодежи из петербургского СКА — форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина, а также защитника Данилы Галенюка.

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    "Ребята эмоционально устали", — пояснил старший тренер сборной России и СКА Валерий Брагин. Возможно, во внимание здесь принимался и матч регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским "Амуром", который СКА предстоит провести уже во вторник. Это далеко не первый случай, когда игроки СКА пропускают последний матч перед возвращением в клуб. К тому же, в последнее время именно тройка Морозова — лучшая в клубе из Петербурга.<

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    • Первую тройку нападения сборной России в воскресенье составили автор первого гола национальной команды на турнире Павел Порядин, Артем Галимов и Максим Мамин. Организовавшие вторую шайбу в ворота шведов Анатолий Голышев, Денис Зернов и Павел Кудрявцев вышли на лед в одном звене».

    Россия лучше начала период, чехи — закончили

    Автор «Чемпионата» Павел Панышев хвалит российскую команду за бодрое начало матча, хотя ей и не удалось удержать преимущество.

    «В первом периоде сборная России моментально понеслась вперёд. Будто это она, а не чехи, вчера играла раньше. Чехия же выглядела как-то сонно и не могли придумать у ворот Бобкова ничего толкового.

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    • В результате номинальные хозяева реализовали первое же большинство, воспользовавшись нарушением численного состава со стороны соперника. Российские хоккеисты закрепились в зоне, Зернов сместился к центру и сделал перевод на Каюмова, и тот с острого угла буквально расстрелял ворота Фурха. Комбинация получилась словно по учебнику.

    Россия — Чехия

    Однако постепенно Чехия начала выравнивать игру и в итоге сравняла счёт. Причём тоже в большинстве, когда наказали Миронова. Гика набросил от синей линии, Флек удачно подставил клюшку и переправил шайбу в верхний угол ворот. Бобков не успел среагировать. 1:1 — при таком счёте команды отправились в раздевалки».

    Бодрый второй период

    Автор Sport24 Артем Гаев доволен тем, как команды провели второй период, в котором россияне вновь сумиели выйти вперед.

    «Вторая двадцатиминутка стартовала с выхода наших "2 в 1", который запорол форвард ЦСКА Светлаков, сразу после возобновления матча стало понятно, что оба соперники готовы добавить в скорости. У чехов это вылилось в моменты Яна Коваржа и Радима Зогорны — оба раза хорош был Бобков. У сборной России больше остальных запомнился момент Артема Галимова, который расстреливал Фурха с дальнего пятака, но решить эпизод не сумел.

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    • Бодрый период, в котором у "Красной машины" было 4 минуты большинства подряд, так и остался бы "сухим", если бы не защитник "Витязя" Якуб Ержабек. Точнее, его клюшка. Она сломалась в самый неподходящий момент — в большинстве, Максим Мамин и Светлаков унеслись в контратаку, но первый не смог исполнить элементарную передачу, попав в коньки Ержабеку.

    Россия — Чехия

    К счастью шайба отскочила обратно к форварду ЦСКА, тот бросил и рикошетом от ноги Светлакова хоккейный снаряд зашел за линию. Судьи отправились на видеопросмотр и гол засчитали. К третьему матчу на Шведских играх команда Кудашова сподобилась на выигранный отрезок».

    Чехи пошли ва-банк

    Автор Allhockey.ru Владислав Уткин отдает должное чешской команде, которая сумела дважды за третий период отыграться и перевести игру в овертайм.

    «Логично было предположить, что чехи в третьем периоде с еще большим напором пойдут вперед, чтобы отыграться. В этих условиях главное, что требовалось от сборной России — дисциплинированно сыграть в обороне. К сожалению, сделать этого не получилось. В случае с удалениями Миронова и Романова нашей команде удалось отзащищаться. А вот после того как на лавку поехал Киселевич, наша оборона дрогнула. Кошталеку доставили шайбу под бросок из-за левого круга вбрасывания, и тот с превеликим удовольствием воспользовался предоставленным шансом и вогнал шайбу в ворота Бобкова.

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    Когда ты пропускаешь, самое главное — правильно отреагировать на эту неудачу. Сборной России удалось это сделать. Наша команда перевела игру в зону чехов и начала создавать свои моменты. И один из них увенчался голом! Гол Павла Порядина получился похожим на тот, который форвард "Нефтехимика" сотворил в матче со шведами. Получив шайбу на пятачке, он в падении и с неудобной руки отправил снаряд в цель.

    Россия — Чехия

    Чехам стоит отдать должное. Пропустив очень досадный для них гол, они не расстроились и побежали отыгрываться в третий раз за игру. Заменив вратаря на шестого полевого, наш соперник сумел устроить пожар в нашей зоне, который закончился голом Кошталека на последней секунде основного времени. Ему удался точный бросок с пол-зоны, отправивший команды выяснять отношения в овертайм».

    Опять детские ошибки

    Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев сокрушается из-за упущенной на последней секунде победе, которая привела к неудачной для россиян серии буллитов.

    «Победа? Увы, нет. Чехи сравняли счет за секунду до сирены. Перспективный защитник Лямкин зачем-то устремился в угол поля, нарушив незыблемые законы игры, упустил соперника. Последовала скидка под бросок, и вынимай. Бобков опять пропустил с приличной дистанции.

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    • В овертайме Лямкин отчасти реабилитировался, заработав численное преимущество. Но бригада большинства сработала вхолостую, нанеся всего один опасный бросок по воротам Фурха. Возможно, не хватило праворукого игрока, способного в касание вонзить шайбу в сетку.

    Мог стать героем матча Светлаков, но... Пропустив игру со шведами, он провел хороший матч. На последних секундах овертайма Андрей в одиночестве убежал к воротам, но бросил прямо во вратаря. Забей, и мы забыли бы о его удалениях в Хельсинки.

    Россия — Чехия

    А в серии буллитов чехи реализовали три из четырех попыток. Наши — ни одной. Итог — последнее место на турнире.

    — Опять допустили детские ошибки, хотя было лучше, начала просматриваться игра, появилась сыгранность. Чтобы побеждать, нужен опыт, — резюмировал после матча Кудашов.

    "Детскими ошибками" наставник сборной России объяснил и поражение и от Швеции».

    Евротур обнажил проблемы сборной России

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис подводит итоги неудачного для российской команды этапа Евротура.

    «Аналитики, работающие в сборной, с цифрами на руках убедительно доказывали, что на Шведских играх матчи проходят на принципиально иных скоростях. Интенсивность, количество опасных моментов в полтора, а порой даже в два раза выше. Я не готов давать советы, что должны делать руководители лиги, которая очень серьезно зависит от государственных денег.

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    • Но, наверное, в своем подходе им надо не забывать о сборной, которая в первую очередь и продает хоккей на территории России. Пока же налицо очевидные проблемы. Без наигранных в клубах связках, без приглашения сильнейших, без постоянной практики больших матчей на клубном уровне у сборной будут постоянные проблемы и оставаться вечная надежда на то, что не все наши звезды в НХЛ далеко продвинутся в Кубке Стэнли.

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    Присутствие Шипачева, Капризова и Григоренко могло принести пользу здесь и сейчас. Но кто же будет устраивать из второстепенного события повод для серьезного конфликта с клубами, перед плей-офф и так с трудом отпустивших часть своих, совсем не звездных игроков, даже сейчас?

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    • Правда, форвард сборной Финляндии Йори Лехтеря уверял, что к матчам Кубка Гагарина ему лучше поможет подготовиться хороший уровень хоккея на Евротур, чем клубные тренировки. Интересно посмотреть, сработает ли этот подход в плей-офф или баллоны важнее».

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