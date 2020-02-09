НХЛ. Победный гол Ковальчука, две передачи Кучерова, поражение Овечкина

За океаном в Национальной хоккейной лиге прошел большой игровой день.
«Бостон» — «Аризона» 4:2
«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Патрис Бержерон, набравший 3 (1+2) очка.
Для «Брюинз» эта победа стала шестой подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Аризона» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Голы: Кессел — 12 (бол.), 23:26 — 0:1. Койл — 11 (Макэвой, Крейчи), 26:50 — 1:1. Бержерон — 23 (бол., Пастрняк, Краг), 32:06 — 2:1. Дебраск — 18 (бол., Пастрняк, Бержерон), 34:35 — 3:1. Чикран — 11 (Келлер, Хиностроза), 40:26 — 3:2. Койл — 12 (п.в., Бержерон), 59:11 — 4:2Вратари: Раск — Хилл (58:20 — 59:11, 59:32)Штраф: 14 — 8Броски: 33 (9+12+12) — 31 (6+15+10)
«Бостон» лидирует в Восточной конференции (80 очков). «Аризона» идет девятой на Западе (61 очко).
«Вашингтон» — «Филадельфия» 2:7
«Вашингтон» у себя дома разгромно проиграл «Филадельфии» — 2:7 (1:1, 0:3, 1:3).
Самым результативным игроком встречи стал капитан гостей Клод Жиру, набравший 3 (1+2) очка. Дубль оформил Шон Кутюрье.
На счету Евгения Кузнецова гол, тогда как Александр Овечкин покинул лед без набранных очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:7 (1:1, 0:3, 1:3)
Голы: Кутюрье — 14 (бол., Жиру, Ворачек), 15:22 — 0:1. Оши — 20 (бол., Врана, Бэкстрем), 18:18 — 1:1. Раффль — 6 (Обе-Кубель), 22:45 — 1:2. Кутюрье — 15 (Ворачек, Браун), 22:59 — 1:3. ван Римсдайк — 15 (Нисканен, Питлик), 24:30 — 1:4. Обе-Кубель — 3, 42:58 — 1:5. Конекны — 18 (Жиру), 45:47 — 1:6. Жиру — 14 (бол., Конекны), 48:02 — 1:7. Кузнецов — 19 (Оши, Фехервари), 52:17 — 2:7Вратари: Холтби (48:02) — Эллиотт, 48:02)Штраф: 17 — 15Броски: 27 (11+9+7) — 26 (9+9+8)
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает второе место (77 очков), а «Филадельфия» — седьмое (67 очков).
«Вашингтон» — «Филадельфия» 2:7
«Коламбус» — «Колорадо» 1:2
«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2).
На счету защитника гостей Владислава Гаврикова показатель полезности «-1» и 4 блок-шота за 18 минут на льду.
У Валерия Ничушкина «+1» за 13:37. У Никиты Задорова «+1», 2 минуты штрафа и 3 силовых приема за 16:40.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Джонс — 6 (бол., Дженнер), 29:30 — 1:0. Кадри — 19, 51:45 — 1:1. Маккиннон — 31 (Ландескуг, Макар), 55:26 — 1:2Вратари: Мерзликинс (58:11) — ГрубауэрШтраф: 6 — 12Броски: 32 (9+7+16) — 22 (6+10+6)
«Коламбус» занимает пятое место в Восточной конференции (69 очков), «Колорадо» — второй на Западе (68 очков).
«Коламбус» — «Колорадо» 1:2
«Монреаль» — «Торонто» 2:1 ОТ
«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме одолел «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Победный гол на счету Ильи Ковальчука. Это 17-я заброшенная шайба россиянина в овертаймах. По этому показателю за всю историю лиги он уступает только Яромиру Ягру (19) и Александру Овечкину (23).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Таварес — 23 (Керфут, Хаймэн), 41:06 — 0:1. Сканделла — 4 (Улле, Томпсон), 57:27 — 1:1. Ковальчук — 9 (Сузуки), 61:43 — 2:1Вратари: Прайс — КэмпбеллШтраф: 4 — 4Броски: 30 (7+4+16+3) — 23 (7+14+1+1)
«Монреаль» занимает 11-е место в Восточной конференции (61 очко), а «Торонто» — девятое (66 очков).
«Монреаль» — «Торонто» 2:1 ОТ
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» 3:0
«Нью-Джерси» при поддержке родных трибун победил «Лос-Анджелес» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
На счету нападающего хозяев Никиты Гусева победный гол, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой прием за 15:20 на льду.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Голы: Гусев — 10 (Сиверсон), 25:38 — 1:0. Коулман — 21 (бол., Симмондс, Палмиери), 27:35 — 2:0. Палмиери — 20 (Хьюз, Грин), 30:43 — 3:0Нереализованный буллит: Копитар (Лос-Анджелес Кингз), 32:37 (Вратарь)Вратари: Блэквуд — ПетерсенШтраф: 6 — 8Броски: 34 (8+14+12) — 37 (13+10+14)
«Нью-Джерси» занимает 14-е место в Восточной конференции (50 очков). «Лос-Анджелес» — 15-й на Западе (43 очка).
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес» 3:0
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 3:1
«Тампа» в домашнем матче регулярного чемпионата победила «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 15 бросков из 16. На счету Никиты Кучерова 2 результативные передачи.
Вратарь гостей Семен Варламов отразил 27 бросков из 29.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Пойнт — 20 (Кучеров), 20:14 — 1:0. Верхэге — 7 (Гурд, Стивенс), 46:25 — 2:0. Брассар — 10 (бол., Бэйли, Бовилье), 52:12 — 2:1. Стэмкос — 26 (п.в., Пойнт, Кучеров), 58:58 — 3:1Вратари: Василевский — Варламов (57:43 — 58:34, 58:40 — 58:58, 59:12)Штраф: 4 — 4Броски: 30 (10+10+10) — 18 (8+5+5)
«Тампа» — третья в Восточной конференции (75 очков), а «Айлендерс» — шестые (68 очков).
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 3:1
«Флорида» — «Питтсбург» 2:3
«Флорида» на домашней арене потерпела поражение от «Питтсбурга» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0).
Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.
Победный для гостей гол на счету Сидни Кросби. У Евгения Малкина результативная передача.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Питтсбург» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Летанг — 12, 6:30 — 0:1. Блюгерс — 8 (Дж. Джонсон, Летанг), 10:44 — 0:2. Хоффман — 21 (Ватрано, Тонинато), 17:22 — 1:2. Кросби — 10 (бол., Маккэн, Малкин), 23:50 — 1:3. Коннолли — 17 (Трочек, Хоффман), 24:59 — 2:3Вратари: Бобровский (58:29) — ДжерриШтраф: 2 — 6Броски: 35 (10+14+11) — 22 (8+9+5)
«Питтсбург» занимает четвертое место в Восточной конференции (73 очка), а «Флорида» — десятое (64 очка).
«Флорида» — «Питтсбург» 2:3
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» 3:2
«Эдмонтон» у себя дома одержал волевую победу над «Нэшвиллом» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
Главным героем встречи стал форвард хозяев Леон Драйзайтль, оформивший дубль.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Смит — 12 (Йоси, Джохансен), 12:17 — 0:1. Бонино — 17 (Хэмьюс), 37:06 — 0:2. Чейссон — 8 (бол., Макдэвид, Клефбом), 39:51 — 1:2. Драйзайтль — 30 (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото), 43:42 — 2:2. Драйзайтль — 31 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 53:02 — 3:2Вратари: Смит — Сарос (58:10)Штраф: 8 — 10Броски: 36 (7+16+13) — 29 (10+9+10)
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место (64 очка), а «Нэшвилл» — десятое (59 очков).
«Эдмонтон» — «Нэшвилл» 3:2
«Сент-Луис» — «Даллас» 2:3 ОТ
«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата в овертайме проиграл «Далласу» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1).
В составе гостей дубль оформил Роопе Хинц. Вратарь Антон Худобин отразил 23 броска из 25.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Парэйко — 5 (бол., Данн, Томас), 7:18 — 1:0. Парэйко — 6 (Перрон), 10:49 — 2:0. Бенн — 15 (бол., Янмарк, Павелски), 17:48 — 2:1. Хинтс — 16 (Перри, Хейсканен), 33:25 — 2:2. Хинтс — 17 (Хейсканен), 62:19 — 2:3Вратари: Биннингтон — Худобин (58:59 — 59:14)Штраф: 8 — 6Броски: 25 (10+8+6+1) — 34 (14+8+10+2)
В турнирной таблице Западной конференции «Сент-Луис» занимает первое место (73 очка), а «Даллас» — третье (67 очков).
«Сент-Луис» — «Даллас» 2:3 ОТ
«Ванкувер» — «Калгари» 2:6
«Калгари» на выезде крупно обыграл «Ванкувер» со счетом 6:2 (2:2, 1:0, 3:0).
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Диллон Дюбе, записавший на свой счет 3 (1+2) очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Калгари» — 2:6 (2:2, 0:1, 0:3)
Голы: Пирсон — 16 (Хьюз, Хорват), 0:34 — 1:0. Райан — 10 (Лучич, Дюбе), 4:20 — 1:1. Ткачак — 18 (Годро, Баклунд), 12:08 — 1:2. Годетт — 9, 18:13 — 2:2. Дюбе — 5 (Райан), 22:51 — 2:3. Лучич — 5 (бол., Баклунд, Дюбе), 46:48 — 2:4. Монахэн — 17 (Годро, Линдхольм), 56:01 — 2:5. Ридер — 3 (п.в., Хэнифин), 57:49 — 2:6Вратари: Маркстрем (57:10 — 57:49) — РиттихШтраф: 11 — 15Броски: 27 (12+7+8) — 32 (9+12+11)
В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает четвертое место (65 очков), а «Калгари» — седьмое (62 очка).
«Вегас» — «Каролина» 5:6 Б
«Вегас» у себя дома по буллитам проиграл «Каролине» — 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0, 0:1).
Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Андрей Свечников. Также на счету россиянина результативная передача.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Каролина» — 5:6 Б (2:1, 1:0, 2:4, 0:0, 0:1)
Голы: Пачоретти — 24 (Теодор, Холден), 13:26 — 1:0. Меррилл — 2 (Каррье, Шмидт), 14:35 — 2:0. Терявяйнен — 12 (Ахо, Свечников), 19:31 — 2:1. Теодор — 8 (Смит, Штястны), 20:59 — 3:1. Ахо — 30 (Терявяйнен, Гардинер), 41:19 — 3:2. Стивенсон — 11 (мен.), 42:17 — 4:2. Хаула — 12 (бол., Гардинер), 44:16 — 4:3. Флери — 3 (Макгинн, Эдмундсон), 50:48 — 4:4. Нечас — 14 (бол., Гардинер, Хаула), 53:58 — 4:5. Икин — 4 (Так, Шмидт), 56:07 — 5:5Победный буллит: СвечниковВратари: Флери — РаймерШтраф: 8 — 4Броски: 38 (13+9+12+4) — 34 (7+13+12+2)
«Вегас» занимает шестое место в Западной конференции (64 очка). «Каролина» — седьмая на Востоке (67 очков).
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