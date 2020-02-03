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    «Магнитка» расторгла контракт с Паршиным

    Хоккей Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с нападающим Денисом Паршиным, информирует официальный сайт магнитогорской команды.

    Денис Паршин
    Денис Паршин

    В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл за «Магнитку» 49 матчей и записал на свой счет 15 (10+5) очков при показателе полезности «-4», а также набрал 51 минуту штрафного времени.

    В сезоне-2018/2019 Паршин выступал за нижегородское «Торпедо», забросив 16 шайб и сделав 25 голевых передач в 62 матчах регулярки. В плей-офф на счету Дениса 4 (2+2) очка.

    Ранее Паршин выступал также за уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и московский ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Паршина 655 матчей, в которых он набрал 382 (170+212) очка при показателе полезности «+7». 0

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