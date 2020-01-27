«Автомобилист» — «Барыс»: счет матча 2:4, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

В составе победителей отличились Корбан Найт (16 минута), Никита Михайлис (32), Линус Виделль (39) и Дастин Бойд (60).

У «Автомобилиста» по шайбе забросили Рафаэль Батыршин (21) и Евгений Мозер (55).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Найт — 19 (Виделль, Маклюков), 15:55 — 0:1. Батыршин — 2 (Плэтт, Мамкин), 20:47 — 1:1. Михайлис — 15 (Шестаков, Маклюков), 31:02 — 1:2. Виделль — 8, 38:08 — 1:3. Мозер — 4 (Белоусов, Литовченко), 54:25 — 2:3. Бойд — 11 (п.в., Блэкер, Виделль), 59:41 — 2:4Вратари: Фомин (58:51 — 59:41) — ПаскуалеШтраф: 0 — 6Броски: 32 (9+9+14) — 20 (3+10+7)

«Барыс» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» — на четвертой строчке с 65 баллами. 0