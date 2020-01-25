«Салават Юлаев» дома выиграл у «Барыса»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал

Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2.

В составе победителей дублем отметился Теэму Хартикайнен, еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Никита Сошников. У гостей голы на счету Атте Охтамаа и Романа Старченко.

«Салават Юлаев» набрал 57 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (67 очков) идет на Востоке третьим.