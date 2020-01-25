«Салават Юлаев» дома выиграл у «Барыса»

«Салават Юлаев» — «Барыс»
«Салават Юлаев»
Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2.
В составе победителей дублем отметился Теэму Хартикайнен, еще по шайбе забросили Дмитрий Кугрышев, Александр Кадейкин и Никита Сошников. У гостей голы на счету Атте Охтамаа и Романа Старченко.
«Салават Юлаев» набрал 57 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» (67 очков) идет на Востоке третьим.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Голы: Кугрышев — 11 (Кадейкин), 12:59 — 1:0. Хартикайнен — 18 (бол., Умарк), 18:33 — 2:0. Охтамаа — 6 (бол., Дитц, Виделль), 32:23 — 2:1. Кадейкин — 9 (Лисовец, Кугрышев), 41:56 — 3:1. Старченко — 17 (бол., Виделль, Охтамаа), 43:22 — 3:2. Хартикайнен — 19 (бол., Умарк, Ларсен), 49:29 — 4:2. Сошников — 21 (бол., Умарк), 56:44 — 5:2Вратари: Метсола — КарлссонШтраф: 12-18Броски: 40 (14+15+11) — 34 (14+7+13)