Воробьев: Игра состоит из 60 минут, играть надо весь матч

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над(4:3).

На своей площадке «Магнитка» выигрывала у хабаровского «Амура» 4:0 после двух периодов, но в заключительной 20-минутке пропустил три шайбы.

«У нас два периода были хорошими, а потом мы слишком рано поверили в успех этого мероприятия.

Игра состоит из 60 минут, поэтому был сейчас серьезный разговор после третьего периода. Играть надо весь матч.

Второе звено и забили, и пропустили. Тут есть сыгранность в атаке, но ведь сейчас нет хоккея в одну сторону. В две стороны надо играть — и в обороне, и в атаке», — цитирует пресс-конференцию тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» идет на пятом месте в Восточной конференции. Команда Воробьева набрала 53 очка в 47 матчах. Следующий матч магнитогорцы проведут в гостях у «Трактора» 14 января. 0