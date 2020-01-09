«Магнитка» одолела «Амур» благодаря дублю Потехина

Магнитогорскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл хабаровский— 4:3.

В составе победителей дубль оформил Богдан Потехин. Еще по шайбе забросили Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил.

За гостей отличились Александр Горшков, Павел Турбин и Данил Файзуллин.

После этой встречи команда Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице «Востока», набрав 53 очка. В активе хабаровского клуба — 41 очко и 11-я позиция.