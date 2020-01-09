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    «Магнитка» одолела «Амур» благодаря дублю Потехина

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Амур Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл хабаровский «Амур» — 4:3.

    «Металлург»
    «Металлург»

    В составе победителей дубль оформил Богдан Потехин. Еще по шайбе забросили Деннис Расмуссен и Андрей Нестрашил.

    За гостей отличились Александр Горшков, Павел Турбин и Данил Файзуллин.

    После этой встречи команда Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице «Востока», набрав 53 очка. В активе хабаровского клуба — 41 очко и 11-я позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)
    Голы: Потехин — 7 (Матушкин, Расмуссен), 6:49 — 1:0. Расмуссен — 9 (бол., Антипин, Козун), 23:49 — 2:0. Потехин — 8 (О`Делл, Расмуссен), 35:19 — 3:0. Нестрашил — 8 (бол., Мозякин, Пивцакин), 36:54 — 4:0. Горшков — 10 (бол., Васильев, Вяч. Ушенин), 41:12 — 4:1. Турбин — 2 (Г. Зогорна), 51:29 — 4:2. Файзуллин — 3 (Йордан), 56:25 — 4:3Вратари: Демченко — Лангхамер (59:05)Броски: 36 (13+12+11) — 28 (7+9+12)Штраф: 2 — 10
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