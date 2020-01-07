«Спартак» выиграл у СКА в третий раз за сезон

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл питерский— 3:1.

В составе победителей отличились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл.

Единственную шайбу питерцев забросил Андрей Кузьменко.

Для «Спартака» эта победа над клубом из Санкт-Петербурга стала третьей в текущем сезоне КХЛ.

Команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада» с 56 очками. У СКА — 63 очка и вторая строчка.