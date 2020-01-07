«Спартак» выиграл у СКА в третий раз за сезон

«Спартак» — СКА
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В составе победителей отличились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл.
Единственную шайбу питерцев забросил Андрей Кузьменко.
Для «Спартака» эта победа над клубом из Санкт-Петербурга стала третьей в текущем сезоне КХЛ.
Команда Олега Знарка занимает 5-е место в таблице «Запада» с 56 очками. У СКА — 63 очка и вторая строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Малыхин — 5 (бол., Херсли, Д. Вишневский), 9:15 — 1:0. Кузьменко — 9 (Аалтонен), 16:04 — 1:1. Зубов — 8 (Карсумс), 19:05 — 2:1. Ганзл — 9 (Цыплаков), 55:10 — 3:1Вратари: Гудачек — Хелльберг (57:23)Броски: 23 (14+5+4) — 39 (10+15+14)Штраф: 4 — 4