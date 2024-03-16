«Бавария» — «Дармштадт». Матч пройдет в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Бавария» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: сейчас команда Томаса Тухеля идет на втором месте в таблице немецкой Бундеслиги с 57 очками. Ее отставание от «Байера» составляет уже 10 очков, конечно, отыграть такой отрыв будет очень сложно.

Последние матчи: в последнем туре «Бавария» вдоволь покуражилась с «Майнцем», разгромив его со счетом 8:1. Преимущество мюнхенцев было просто подавляющим и счет в полной мере отображает его. Хет-трик на счету Гарри Кейна, дубль у Леона Горетцки, также отличились Мусиала, Гнабри и Мюллер.

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До этого «Бавария» разгромила на своем поле «Лацио» (3:0) в матче Лиги чемпионов. Снова дубль у Кейна, еще один мяч у Мюллера. В чемпионате Германии была ничья с «Фрайбургом» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы Коман и Сарр, под вопросом участие в матче Бойе, Дэвиса и Мазрауи.

Состояние команды: «Бавария» потихоньку становится привычной машиной, разрывающей своих конкурентов. Набрала форму полузащита, особенно заметен прогресс у Киммиха и Горетцки, а это системообразующие футболисты. Мюнхенцы смотрятся солидно в Бундеслиге и ЛЧ.

«Дармштадт»

Турнирное положение: подопечные Торстена Либеркнехта замыкают турнирную таблицу чемпионата Германии. Это справедливый результат, команда гораздо слабее своих соперников и по составу и по качеству игры.

Последние матчи: в 25-м туре «Дармштадт» уступил в гостях «Лейпцигу» со счетом 0:2. Всю игру фактически команда просидела у своих ворот и почти не помышляла об ответных атаках.

Ранее был разгром на своем поле от «Аугсбурга» (0:6), ничья с «Вердером» (1:1).

Не сыграют: травмирована целая группа футболистов (Ридель, Хорнбю, Мехлем, Холланд, Нюрнбергер, Ману), многие из них являются игроками основы.

Состояние команды: после выхода из Второй Бундеслиги «Дармштадт» не укрепил свои ряды более высококлассными футболистами. Многое в клубе завязано на фигуре главного тренера Торстена Либеркнехта, но он не волшебник, поэтому нынешнее турнирное положение абсолютно закономерно.

Статистика для ставок

В первом круге «Бавария» разгромила «Дармштадт» со счетом 8:0

«Бавария» забила больше всех в чемпионате — 73 гола в 25 матчах

«Дармштадт» худший по пропущенным мячам — 60 в 25 играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Дармштадта» дают 16,5, а на «Баварию» — 1,17. Ничью букмекеры котируют за 9,10.

Тотал меньше 3,5 можно взять за 2,15, а тотал больше 3,5 идет за 1,78.

Прогноз: это команды абсолютно разной весовой категории. Сегодняшняя «Бавария» снова на ходу, тогда как «Дарштадт» абсолютно безнадежен, и фактически смирился с вылетом из Бундеслиги. Тут должен быть разгром, если он не случится виновата будет только команда Тухеля.

Ставка: победа «Баварии» с форой -2,5 за 2,12.

Прогноз: можно взять более рисковый вариант, которому может помешать только расслабленность мюнхенского клуба.

Ставка: победа «Баварии» с форой -2,5 за 3,45.