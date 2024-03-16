«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» занимает 10-е место с 36 очками. В ее активе 31 забитый мяч, в пассиве — 39 пропущенных.
Команда на семь пунктов отстает от зоны еврокубков, поэтому если еще рассчитывает сыграть в континентальных турнирах, в грядущей игре нужно зацепиться хотя бы за один балл.
Осасуна — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На выезде он уступил второй на сегодня в таблице «Жироне» — 0:2.
Это поражение прервало беспроигрышную серию басков из четырех поединков, которые пришлись на Ла Лигу.
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Не сыграют: Давид Гарсия, Рубен Пенья, Аймар Орос, Кике Барха — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Примеры) «Осасуна» проиграла только один раз при трех победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неуступчивости памплонцев, поэтому их грозному сопернику стоит опасаться столь непростого выезда.
Анте Будимир — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 14 голами, что позволяет ему делить третье место в списке снайперов чемпионата.
«Реал»
Турнирное положение: По итогам 28 матчей Ла Лиги «Реал» занимает место на вершине таблицы с 69 очками и разницей мячей 60-18.
Команда на семи очков опережает ближайшего преследователя в лице «Жироны», поэтому, очевидно, выглядит фаворитом на чемпионский титул.
Последние матчи: мадридцы в прошлом туре на своем поле одержали разгромную победу. Лидер не оставил шансов «Сельте» — 4:0.
Эта победа прервала мини-серию из двух ничьих в разных турнирах — национальном первенстве и Лиге чемпионов.
Не сыграет: Алаба, Милитао, Куртуа — травмы. Дисквалифицирован — Беллингем.
Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Реал» одержал только две победы при трех ничьих.
Правда, на сегодня у королевского клуба беспроигрышная серия в 11 поединков, так что сопернику будет сложно сотворить сенсацию.
Джуд Беллингем — лучшие бомбардир не только команды, но и всей Примеры с 16-ю забитыми мячами. Увы для гостей, из-за дисквалификации в этом матче он не сыграет.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Осасуны» было забито меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Осасуна» не проиграла
- в трех из пяти последних матчей «Реала» забивали оба соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.15, победа «Осасуны» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. У мадридцев все еще нет в строю сразу трех игроков оборонительного плана, так что во время столь непростого выезда они вполне могут не только забить, но и пропустить.
При этом хозяева лишь в одном из пяти последних матчей уходили с поля без забитого мяча.
Ставка: обе команды забьют за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в двух из трех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Реал» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.17