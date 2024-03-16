В первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 16 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Динамо» Москва — «Трактор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Благодаря мощно проведенному заключительному отрезку, «Динамо» Москва обошло всех конкурентов и завоевало Кубок Континента, набрав в 68 встречах 98 очков.

Последние матчи: На начальном этапе Кубка Гагарина московская команда получила теоретически самого легкого соперника — «Динамо» Минск, однако реальность оказалась менее правдоподобной, серия во многом пошла не по плану.

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После двух побед на старте «Динамо» Москва потерпело два поражения в трех матчах, включая домашнюю встречу 10 марта, которая завершилась во втором овертайме (1:2 ОТ). На морально-волевых москвичи вырвали победу в шестой игре серии (3:1), поставив в противостоянии точку — 4:2.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На момент публикации в составе «Динамо» потерь нет.

Состояние команды: Вопреки ожиданиям, команда Алексея Кудашова провела энергозатратную серию с аутсайдером и далеко не в каждом матче ассоциировалась с уверенностью, которая должна быть присуща сильнейшему клубу регулярного чемпионата.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В течение продолжительного отрезка регулярного сезона «Трактор» боролся за позиции в первой пятерке, но на финише чемпионата опустился на шестую строчку на Востоке, набрав 80 очков.

Последние матчи: На фоне первого соперника в плей-офф — «Салавата Юлаева» — челябинцы точно не были фаворитами. Тем не менее это не помешало им продиктовать уфимцам свои условия и завершить серию по итогам шести матчей — 4:2.

В период с 29 февраля по 6 марта команды провели четыре встречи и обменялись двумя победами. Переломным стал пятый матч в Уфе, в котором «Трактор» одержал верх (2:1) и увеличил преимущество до трех.

В шестой игре команда Алексея Заварухина вновь показала характер: уступая 0:2 по итогам первого периода, «Трактор» перевернул матч, отличившись четырежды и обнулив все попытки «Салавата» продлить серию.

Не сыграют: В составе челябинцев всего одна потеря — Андрей Чибисов, который не сыграл в текущем сезоне ни разу.

Состояние команды: Команда Алексея Заварухина проделала внушительный объем работы, благодаря которому существенно прибавила не только по ходу сезона, но и уверенно вошла в плей-офф, где в текущих условиях имеет шансы задержаться до следующего этапа.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва одержало восемь побед в девяти последних матчах дома

Минимум до пяти голов доходила общая результативность в пяти встречах на «ВТБ Арене» из последних шести

В четырех предыдущих очных матчах в Москве соперники суммарно забрасывали от шести шайб и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.85, а победа «Трактора» — в 3.73.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 4.5 — за 1.95.

Прогноз: В дебютном плей-офф раунде «Динамо» Москва выглядело не так устрашающе, как перед началом серии с минским «Динамо». А с учетом того, как хорош сейчас «Трактор», победитель этой пары и предстоящего матча может оказаться не таким очевидным.

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.85.

Прогноз: Во многих матчах по ходу сезона, включая первый плей-офф раунд, «Трактор» предпочитал добиваться результатов за счет атакующей активности. В предстоящей встрече команда Заварухина вряд ли откажется от этой философии.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 2 за 2.08.