В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во французской Лиге 1, Бундеслиге, итальянской Серии В На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Тулуза» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

Команда Карлеса Мартинеса довольно неплохо смотрится в нынешнем чемпионате Франции и идет на 11-м месте. В последнем туре «Тулуза» уступила в гостях «Гавру» со счетом 0:1. Все решил единственный гол, который не совсем вытекал из логики игры.

В предстоящей игре «Тулуза» не досчитается из-за травм нескольких основных футболистов, что скажется на результате. Вообще же после зимней паузы команда играет неровно, она может удивить, обыграв более сильную команду, а затем безвольно уступить слабому противнику.

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После зимнего трансферного окна «Лион» пополнили несколько качественных футболистов (Адриэлсон, Мангаля, Матич, Фофана, Бенрахма, Орбан), попутно «ткачи» избавились от балласта, который тянул клуб на дно.

После этих изменений и назначения нового главного тренера Пьерра Саже команда воспряла духом и постепенно поднимается из глубин турнирной таблицы. Сейчас «Лион» уже в середине таблицы Лиги 1 и всерьез претендует даже на попадание в зону еврокубков.

Наш прогноз: «Лион» не проиграет за 1,47.

«Кельн» — «Лейпциг»

Футбол. Чемпионат Германии

«Козлы» сейчас переживают не лучшие времена, команда испытывает финансовые сложности, ей запрещено регистрировать новых футболистов, поэтому зимой никого не купила. А состав у «Кельна» сейчас не самый сильный к тому же много травмированных.

Также стоит отметить тренерскую чехарду в клубе. Был уволен авторитетный Штефан Баумгарт, проработавший с коллективом несколько лет и постоянно удерживавший его на плаву в сложных условиях, а пришел не самый известный Тимо Шульц. Конечно, он старается, подтягивает молодежь из второй команды, но кадровые ресурсы ограничены.

Сейчас «Лейцпиг» идет на пятом месте в Бундеслиге и находится недалеко от зоны Лиги чемпионов. Команда на протяжении всего сезона показывает яркий атакующий футбол, но часто заигрывается и допускает глупые ошибки в обороне, что сказывается на результате.

Из Лиги чемпионов подопечные Марко Розе вылетели, поэтому могут полностью сосредоточиться на игре в Бундеслиге. В последнем туре «Лейпциг» без проблем одолел на своем поле главного аутсайдера «Дармштадт» (2:0). Наверняка такая же участь ждет и «Кельн».

Наш прогноз: победа «Лейпцига» за 1.55.

«Палермо» — «Венеция»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия В

В этом сезоне «Палермо» чудо как хорош. Играет в атакующий и немного авантюрный футбол, а на своем поле так вообще смотреть на него просто загляденье. Главный тренер, отличный в прошлом футболист Эудженио Корини создал классную команду, и она после долгого прозябания в низших дивизионах претендует на возвращение в Серию А.

В команде полно ярких футболистов: главный голеадор и капитан Брунори, Инсинье-младший, арендованный у «Ювентуса» талант Раноккья, Ди Франческо. В итальянской Серии В у «Палермо» третий показатель по забитым голам, больше только у лидера «Пармы», у которой гораздо мощнее состав, и «Венеции».

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Подопечные Паоло Ваноли (играл неоднократно против Корини в 90-00-е годы в Серии А), тоже известного в прошлом игрока и экс-тренера московского «Спартака», также показывают очень мощную игру в атаке, но при этом постоянно «чудят» в обороне.

Главной ударной силой является финский нападающий Йоэль Похьянпало, игравший ранее за «Байер» и «Унион», но нашедший себя в «Венеции», где стал лучшим бомбардиром клуба и Серии В. Команда принадлежит иностранным инвесторам, перед ней стоит задача вернуться в элитный дивизион, состав вполне соответствует таким целям.

Наш прогноз: обе забьют за 1,66.

Общий коэффициент — 3,78.