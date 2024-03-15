ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Динамо»Кассьере хватило 20 минут. «Зенит» смял «Динамо» в Кубке России Алехандро ГарначоВива Гарначо. Становление аргентинского шоумена «Манчестер Юнайтед» «Милан»«Славия» — «Милан». Онлайн
    Все новости спорта

    «Кельн» проиграет «Лейпцигу», «Палермо» и «Венеция» порадуют голами

    Экспресс дня 15 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хави Симонс — звездочка «Лейпцига»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во французской Лиге 1, Бундеслиге, итальянской Серии В На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тулуза» — «Лион»

    Футбол. Чемпионат Франции

    Команда Карлеса Мартинеса довольно неплохо смотрится в нынешнем чемпионате Франции и идет на 11-м месте. В последнем туре «Тулуза» уступила в гостях «Гавру» со счетом 0:1. Все решил единственный гол, который не совсем вытекал из логики игры.

    В предстоящей игре «Тулуза» не досчитается из-за травм нескольких основных футболистов, что скажется на результате. Вообще же после зимней паузы команда играет неровно, она может удивить, обыграв более сильную команду, а затем безвольно уступить слабому противнику.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После зимнего трансферного окна «Лион» пополнили несколько качественных футболистов (Адриэлсон, Мангаля, Матич, Фофана, Бенрахма, Орбан), попутно «ткачи» избавились от балласта, который тянул клуб на дно.

    После этих изменений и назначения нового главного тренера Пьерра Саже команда воспряла духом и постепенно поднимается из глубин турнирной таблицы. Сейчас «Лион» уже в середине таблицы Лиги 1 и всерьез претендует даже на попадание в зону еврокубков.

    Наш прогноз: «Лион» не проиграет за 1,47.

    «Кельн» — «Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Козлы» сейчас переживают не лучшие времена, команда испытывает финансовые сложности, ей запрещено регистрировать новых футболистов, поэтому зимой никого не купила. А состав у «Кельна» сейчас не самый сильный к тому же много травмированных.

    Также стоит отметить тренерскую чехарду в клубе. Был уволен авторитетный Штефан Баумгарт, проработавший с коллективом несколько лет и постоянно удерживавший его на плаву в сложных условиях, а пришел не самый известный Тимо Шульц. Конечно, он старается, подтягивает молодежь из второй команды, но кадровые ресурсы ограничены.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Сейчас «Лейцпиг» идет на пятом месте в Бундеслиге и находится недалеко от зоны Лиги чемпионов. Команда на протяжении всего сезона показывает яркий атакующий футбол, но часто заигрывается и допускает глупые ошибки в обороне, что сказывается на результате.

    Из Лиги чемпионов подопечные Марко Розе вылетели, поэтому могут полностью сосредоточиться на игре в Бундеслиге. В последнем туре «Лейпциг» без проблем одолел на своем поле главного аутсайдера «Дармштадт» (2:0). Наверняка такая же участь ждет и «Кельн».

    Наш прогноз: победа «Лейпцига» за 1.55.

    «Палермо» — «Венеция»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия В

    В этом сезоне «Палермо» чудо как хорош. Играет в атакующий и немного авантюрный футбол, а на своем поле так вообще смотреть на него просто загляденье. Главный тренер, отличный в прошлом футболист Эудженио Корини создал классную команду, и она после долгого прозябания в низших дивизионах претендует на возвращение в Серию А.

    В команде полно ярких футболистов: главный голеадор и капитан Брунори, Инсинье-младший, арендованный у «Ювентуса» талант Раноккья, Ди Франческо. В итальянской Серии В у «Палермо» третий показатель по забитым голам, больше только у лидера «Пармы», у которой гораздо мощнее состав, и «Венеции».

    Все прогнозы на футбол

    Подопечные Паоло Ваноли (играл неоднократно против Корини в 90-00-е годы в Серии А), тоже известного в прошлом игрока и экс-тренера московского «Спартака», также показывают очень мощную игру в атаке, но при этом постоянно «чудят» в обороне.

    Главной ударной силой является финский нападающий Йоэль Похьянпало, игравший ранее за «Байер» и «Унион», но нашедший себя в «Венеции», где стал лучшим бомбардиром клуба и Серии В. Команда принадлежит иностранным инвесторам, перед ней стоит задача вернуться в элитный дивизион, состав вполне соответствует таким целям.

    Наш прогноз: обе забьют за 1,66.

    Общий коэффициент — 3,78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.82
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Казахстан — Туркменистан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вильярреал — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Славия — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фиорентина — Маккаби Х
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Виктория — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч ПАОК — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Фенербахче — Юнион Сент-Жиллуа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 15 марта с коэффициентом 3.78. Дата матча: 15.03.2024. Экспресс. «Кельн» проиграет «Лейпцигу», «Палермо» и «Венеция» порадуют голами
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры