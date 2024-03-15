«Тулуза» — «Лион»
Футбол. Чемпионат Франции
Команда Карлеса Мартинеса довольно неплохо смотрится в нынешнем чемпионате Франции и идет на 11-м месте. В последнем туре «Тулуза» уступила в гостях «Гавру» со счетом 0:1. Все решил единственный гол, который не совсем вытекал из логики игры.
В предстоящей игре «Тулуза» не досчитается из-за травм нескольких основных футболистов, что скажется на результате. Вообще же после зимней паузы команда играет неровно, она может удивить, обыграв более сильную команду, а затем безвольно уступить слабому противнику.
После зимнего трансферного окна «Лион» пополнили несколько качественных футболистов (Адриэлсон, Мангаля, Матич, Фофана, Бенрахма, Орбан), попутно «ткачи» избавились от балласта, который тянул клуб на дно.
После этих изменений и назначения нового главного тренера Пьерра Саже команда воспряла духом и постепенно поднимается из глубин турнирной таблицы. Сейчас «Лион» уже в середине таблицы Лиги 1 и всерьез претендует даже на попадание в зону еврокубков.
Наш прогноз: «Лион» не проиграет за 1,47.
«Кельн» — «Лейпциг»
Футбол. Чемпионат Германии
«Козлы» сейчас переживают не лучшие времена, команда испытывает финансовые сложности, ей запрещено регистрировать новых футболистов, поэтому зимой никого не купила. А состав у «Кельна» сейчас не самый сильный к тому же много травмированных.
Также стоит отметить тренерскую чехарду в клубе. Был уволен авторитетный Штефан Баумгарт, проработавший с коллективом несколько лет и постоянно удерживавший его на плаву в сложных условиях, а пришел не самый известный Тимо Шульц. Конечно, он старается, подтягивает молодежь из второй команды, но кадровые ресурсы ограничены.
Сейчас «Лейцпиг» идет на пятом месте в Бундеслиге и находится недалеко от зоны Лиги чемпионов. Команда на протяжении всего сезона показывает яркий атакующий футбол, но часто заигрывается и допускает глупые ошибки в обороне, что сказывается на результате.
Из Лиги чемпионов подопечные Марко Розе вылетели, поэтому могут полностью сосредоточиться на игре в Бундеслиге. В последнем туре «Лейпциг» без проблем одолел на своем поле главного аутсайдера «Дармштадт» (2:0). Наверняка такая же участь ждет и «Кельн».
Наш прогноз: победа «Лейпцига» за 1.55.
«Палермо» — «Венеция»
Футбол. Чемпионат Италии. Серия В
В этом сезоне «Палермо» чудо как хорош. Играет в атакующий и немного авантюрный футбол, а на своем поле так вообще смотреть на него просто загляденье. Главный тренер, отличный в прошлом футболист Эудженио Корини создал классную команду, и она после долгого прозябания в низших дивизионах претендует на возвращение в Серию А.
В команде полно ярких футболистов: главный голеадор и капитан Брунори, Инсинье-младший, арендованный у «Ювентуса» талант Раноккья, Ди Франческо. В итальянской Серии В у «Палермо» третий показатель по забитым голам, больше только у лидера «Пармы», у которой гораздо мощнее состав, и «Венеции».
Подопечные Паоло Ваноли (играл неоднократно против Корини в 90-00-е годы в Серии А), тоже известного в прошлом игрока и экс-тренера московского «Спартака», также показывают очень мощную игру в атаке, но при этом постоянно «чудят» в обороне.
Главной ударной силой является финский нападающий Йоэль Похьянпало, игравший ранее за «Байер» и «Унион», но нашедший себя в «Венеции», где стал лучшим бомбардиром клуба и Серии В. Команда принадлежит иностранным инвесторам, перед ней стоит задача вернуться в элитный дивизион, состав вполне соответствует таким целям.
Наш прогноз: обе забьют за 1,66.
Общий коэффициент — 3,78.