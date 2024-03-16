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    Оступится ли «Жирона» на «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Жирона». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Испании на 16 марта 2024 года

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    «Жирона» — фаворит матча
    «Хетафе» — «Жирона». Матч пройдет в рамках 29-го тура Примеры, начало — 20:30 (мск) «Хетафе» — «Жирона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Марта 2024 года
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    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» занимает 12-е место с 35 очками. В его активе 36 забитых мячей, в пассиве — 42 пропущенных.

    Команда на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков, поэтому если еще рассчитывает сыграть в континентальных турнирах, в грядущей игре ей важно хотя бы не проиграть.

    Хетафе — Жирона: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре клуб потерпел поражение. На выезде он с минимальным результатом уступил «Жироне» — 0:1.

    Это поражение стало вторым в трех поединках «асулонес», которые пришлись на Ла Лигу, при двух поражениях и одной ничьей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Борха Майораль, Арамбарри — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Примеры) «Хетафе» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма говорит о том, что коллектив из пригорода Мадрида скорее досрочно заканчивает сезон, застряв в середине таблицы, нежели всерьез претендует на еврокубки.

    Борха Майораль — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 15 голами, что позволяет ему быть вторым в списке снайперов чемпионата. Правда, травма оставляет его в лазере.

    «Жирона»

    Турнирное положение: По итогам 28 матчей Ла Лиги «Жирона» занимает второе место в таблице с 62 очками и разницей мячей 59-33.

    Команда на семь очков отстает от лидера Примеры в лице «Реала», а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Барселоны».

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  • 13/03/2024

    • Последние матчи: каталонцы в прошлом туре на своем поле одержали уверенную победу. Они не оставили шансов «Осасуне» — 2:0.

    Эта победа стала второй в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу. Исключением стал неудачный выезд к «Мальорке», победившей 1:0.

    Не сыграет: Цыганков, Борха Гарсия, Эррера, Рикард Артеро, Тони Вилья — травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Жирона» одержала только две победы при трех поражениях и одной ничьей.

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    При этом все проигрыши коллектива в данной серии пришлись на гостевые матчи, что должно тревожить его болельщиков накануне очередного выезда.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды, который занимает третье место в списке снайперов текущего чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Хетафе» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Жироны» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Жироны» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.45, победа «Хетафе» — в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. В шести из 10 их последних поединков наблюдается такая же статистика.

    При этом хозяева в трех из пяти последних матчей хозяев также забивали больше 2,5 голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах гости не выиграли, где в двух из них было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Жирона» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.80

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    Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Жирона» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Жирона» на «Хетафе»?
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