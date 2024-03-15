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    Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?

    «Кельн» — «Лейпциг». Ставка (к. 2.30) и прогноз на чемпионат Германии на 15 марта 2024 года

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    «Лейпциг» занимает пятое место
    «Кельн» — «Лейпциг». Матч пройдет в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги. начало — 22:30 (мск) «Кельн» — «Лейпциг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Марта 2024 года
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    «Кельн»

    Турнирное положение: По итогам 25-ти туров немецкой Бундеслиги «Кельн» занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за право выступать в элите.

    Команда на два очка опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как от безопасной 15-й строчки отстает на семь очков.

    Кёльн — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. В региональном дерби с «Боруссией» Менхенгладбаха они разошлись миром со счетом 3:3.

    Эта ничья стала для «Козлов» третьей в пяти последних в поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Диль, Ут, Вальдшмидт — травмы. Дисквалифицированы — Хюберс и Тильманн.

    Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в Бундеслиге) «Кельн» ни разу не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.

    Такие результаты позволяют клубу быть выше зоны вылета, но сильно мешают выбраться на безопасные позиции, которые начинаются с 15-го места.

    Дави Сельке — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

    «Лейпциг»

    Турнирное положение: «Лейпциг» занимает пятую позицию — в одном балле от зоны Лиги чемпионов. В его активе 55 забитых мяча, в пассиве — 31 пропущенный мяч.

    Отрыв от шестой строчки составляет шесть очков, так что у клуба хорошие шансы по крайней мере попасть в Лигу Европы, что все же будет относительной неудачей, если учесть задачи «Быков»

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    • Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства дома обыграл «Дармштадт» (2:0). Открыть счет ему удалось уже на 3-й минуте.

    Тем самым команда продлила беспроигрышную серию в три поединка в разных турнирах при двух победах и одной ничьей, которая, по злой иронии судьбы, пришлась на последний для нее матч в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: Клостерманн — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В пяти последних матчах во всех турнирах «Лейпциг» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Беспроигрышная серия в последних трех поединках вселяет в болельщиков клуб надежду, что недавний спад, который выразился в двух победах за восемь игр при четырех поражениях.

    Опенда — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 17 голами, что позволяет ему быть третьим в списке снайперов чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Кельна» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Кельна» зафиксирована ничья

    • в трех из четырех последних матчей «Лейпцига» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.50, победа «Кельна» — в 5.60.

    ТБ 2,5 принимается с куда более низким коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В этой серии было сразу три соперника из топ-6.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей все сложилось именно так.

    Ставка: «Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65

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    Ставка и прогноз на матч «Кельн» — «Лейпциг» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
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