«Кельн»
Турнирное положение: По итогам 25-ти туров немецкой Бундеслиги «Кельн» занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за право выступать в элите.
Команда на два очка опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как от безопасной 15-й строчки отстает на семь очков.
Кёльн — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. В региональном дерби с «Боруссией» Менхенгладбаха они разошлись миром со счетом 3:3.
Эта ничья стала для «Козлов» третьей в пяти последних в поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.
Не сыграют: Диль, Ут, Вальдшмидт — травмы. Дисквалифицированы — Хюберс и Тильманн.
Состояние команды: в последних пяти поединках (все — в Бундеслиге) «Кельн» ни разу не выиграл при двух поражениях и трех ничьих.
Такие результаты позволяют клубу быть выше зоны вылета, но сильно мешают выбраться на безопасные позиции, которые начинаются с 15-го места.
Дави Сельке — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.
«Лейпциг»
Турнирное положение: «Лейпциг» занимает пятую позицию — в одном балле от зоны Лиги чемпионов. В его активе 55 забитых мяча, в пассиве — 31 пропущенный мяч.
Отрыв от шестой строчки составляет шесть очков, так что у клуба хорошие шансы по крайней мере попасть в Лигу Европы, что все же будет относительной неудачей, если учесть задачи «Быков»
Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства дома обыграл «Дармштадт» (2:0). Открыть счет ему удалось уже на 3-й минуте.
Тем самым команда продлила беспроигрышную серию в три поединка в разных турнирах при двух победах и одной ничьей, которая, по злой иронии судьбы, пришлась на последний для нее матч в Лиге чемпионов.
Не сыграют: Клостерманн — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В пяти последних матчах во всех турнирах «Лейпциг» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Беспроигрышная серия в последних трех поединках вселяет в болельщиков клуб надежду, что недавний спад, который выразился в двух победах за восемь игр при четырех поражениях.
Опенда — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 17 голами, что позволяет ему быть третьим в списке снайперов чемпионата.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Кельна» было забито меньше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Кельна» зафиксирована ничья
- в трех из четырех последних матчей «Лейпцига» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.50, победа «Кельна» — в 5.60.
ТБ 2,5 принимается с куда более низким коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В этой серии было сразу три соперника из топ-6.
При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей все сложилось именно так.
Ставка: «Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.65