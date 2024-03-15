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    Команда Роналду наконец-то победит

    «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 15 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    В рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 15 марта пройдет матч «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало — 22:00 (мск). «Аль-Ахли» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 15 Марта 2024 года
    Аль-Ахли
  • Джидда
    •  Аль-Ахли 22:00 Аль-Наср Аль-Наср
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Ахли»

    Турнирное положение: «Аль-Ахли» в нынешнем сезоне сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 53месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Аль-Ахли» на 7 очков отдалился от 4 места. Да и результативность команды далека от ожидаемой: всего 49 мячей в 23 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла законные три очка. «Аль-Ахли» минимально переиграл «Аль-Таавун».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» добыл 2 виктории при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Зато оборона команды действует вполне себе монолитно. В среднем она дает результативные сбои всего раз за матч.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда прибавила. Три последних встречи принесли 7 очков в копилочку.

    Матчи против «Аль-Насра» складываются для команды традиционно неудачно. Из 5 последних поединков проиграны 3 при одной виктории.

    Наверняка «Аль-Ахли» постарается продолжить серию успешных поединков. Да и отставание от 2 места составляет 6 очков.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.

    Причем «Аль-Наср» отстает от лидера уже на 12 очков. Ликвидировать такой гандикап команде Криштиану Роналду вряд ли по силам.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Аль-Наср» дома уступил «Аль-Раеду» (1:3).

    Причем это поражение стало для команды уже вторым кряду. До того она уступила «Аль-Аину» со счетом 0:1.

    Провалилась команда и в Азиатской Лиге чемпионов. «Аль-Наср» в серии пенальти уступил «Аль-Аину».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Последняя виктория в чемпионате случилась почти 3 недели назад. Разумеется, с такими результатами не о чемпионстве думать надо, а о сохранение 2 места.

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    А вот в обороне команда действует не лучшим образом. В 23 матчах аравийского чемпионата пропущено 33 мяча.

    Плюс ко всему, привычно эффективен Роналду. Португалец наколотил уже 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться вернуться на победный путь. Роналду и компания активно будут искать ключи к воротам хозяев.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Ахли» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

    • «Аль-Наср» по забитым голам уступает только «Аль-Хилялю»

    • Последний очный поединок соперников принес викторию «Аль-Насру» (4:3)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

    Прогноз: Команда Роналду явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активна в атаке.

    «Аль-Наср» прекрасно выглядит в атаке, к тому же традиционно успешно противостоит «Аль-Ахли».

    Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.39.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.45

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    Ставка и прогноз на матч «Аль-Ахли» — «Аль-Наср» с коэффициентом 2.39. Дата матча: 15.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду наконец-то победит
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