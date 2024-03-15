В рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 15 марта пройдет матч «Аль-Ахли» — «Аль-Наср». Начало — 22:00 (мск). «Аль-Ахли» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» в нынешнем сезоне сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 53месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Ахли» на 7 очков отдалился от 4 места. Да и результативность команды далека от ожидаемой: всего 49 мячей в 23 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла законные три очка. «Аль-Ахли» минимально переиграл «Аль-Таавун».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Ахли» добыл 2 виктории при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Зато оборона команды действует вполне себе монолитно. В среднем она дает результативные сбои всего раз за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда прибавила. Три последних встречи принесли 7 очков в копилочку.

Матчи против «Аль-Насра» складываются для команды традиционно неудачно. Из 5 последних поединков проиграны 3 при одной виктории.

Наверняка «Аль-Ахли» постарается продолжить серию успешных поединков. Да и отставание от 2 места составляет 6 очков.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» в нынешнем сезоне сражается за чемпионский титул. На текущий момент команда пребывает на 2 месте в таблице.

Причем «Аль-Наср» отстает от лидера уже на 12 очков. Ликвидировать такой гандикап команде Криштиану Роналду вряд ли по силам.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Аль-Наср» дома уступил «Аль-Раеду» (1:3).

Причем это поражение стало для команды уже вторым кряду. До того она уступила «Аль-Аину» со счетом 0:1.

Провалилась команда и в Азиатской Лиге чемпионов. «Аль-Наср» в серии пенальти уступил «Аль-Аину».

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Последняя виктория в чемпионате случилась почти 3 недели назад. Разумеется, с такими результатами не о чемпионстве думать надо, а о сохранение 2 места.

А вот в обороне команда действует не лучшим образом. В 23 матчах аравийского чемпионата пропущено 33 мяча.

Плюс ко всему, привычно эффективен Роналду. Португалец наколотил уже 22 мяча в чемпионате Саудовской Аравии.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться вернуться на победный путь. Роналду и компания активно будут искать ключи к воротам хозяев.

Статистика для ставок

«Аль-Ахли» имеет трехматчевую беспроигрышную серию

«Аль-Наср» по забитым голам уступает только «Аль-Хилялю»

Последний очный поединок соперников принес викторию «Аль-Насру» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.39. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: Команда Роналду явно сильнее соперника, и уж точно будет максимально активна в атаке.

«Аль-Наср» прекрасно выглядит в атаке, к тому же традиционно успешно противостоит «Аль-Ахли».

Ставка: Победа «Аль-Насра» за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.45