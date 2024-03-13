КХЛ назвала лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина

Специальная комиссия определила лучших игроков первого раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Евгений Аликин («Автомобилист»), одержавший четыре победы в пяти матчах. По воротам Аликина было нанесено 127 бросков (25,4 в среднем за игру), из которых он отразил 96,06%. Коэффициент надежности составил 1,22.

Во втором матче серии Аликин сыграл на ноль. В дебютном для себя плей-офф он стал первым вратарем екатеринбуржцев, признанным лучшим по итогам раунда.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (2+5) очков в шести матчах с показателем полезности «+6». На счету Пресса также один силовой прием, пять блокированных бросков.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Рид Буше («Авангард»), забросивший семь шайб в пяти матчах раунда. Две из семи шайб стали победными для омичей, в третьей игре серии Буше сделал хет-трик. Также на его счету семь силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.

Лучшим новичком признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший четыре победы в шести матчах раунда. По воротам Набокова было нанесено 183 броска (30,5 в среднем за игру), из которых он отразил 92,90. Коэффициент надежности составил 2,17.

Набоков стал вторым вратарем в истории, признанным лучшим новичком по итогам любого из раунда плей-офф. Первым стал Андрей Василевский, который трижды признавался лучшим новичком в Кубке Гагарина 2014.

В первом раунде Кубка Гагарина состоялось 43 игры. В них приняли участие 387 хоккеистов (23 вратаря, 122 защитника и 242 нападающих). Средняя результативность 4,95 шайбы за игру.