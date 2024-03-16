В первом четвертьфинальном матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 16 марта. Начало встречи — в 13:30 (мск). «Авангард» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Авангард»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного сезона омская команда вела борьбу за лидерство на Востоке, но оказалась второй, набрав 92 очка и пропустив вперед «Магнитку», в активе которой 95 баллов.

Последние матчи: Первым соперником «Авангарда» в плей-офф оказалась «Лада», сотворившая в начале регулярки громкую сенсацию, но перегоревшая ближе к завершению сезона. С соперником, который явно уступает по многим параметрам, омичи справились за пять матчей — 4:1.

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Единственной серьезной проблемой в ходе этого противостояния стало разгромное поражение 7 марта в Тольятти (1:4) на фоне трех побед подряд. Но упомянутый результат лишь отсрочил неизбежное: в заключительной встрече «Авангард» дал не менее достойный ответ (4:0).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Из-за повреждений матч пропустят Роман Абросимов и Иван Телегин.

Состояние команды: Серия с «Локомотивом» станет первым серьезным испытанием для команды Михаила Кравеца. В формате «фаворит — аутсайдер» омичи чувствовали себя максимально уверенно, играя с позиции силы.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: По ходу регулярного чемпионата «Локомотив» несколько раз упоминался в контексте борьбы за лидерство, а завершил сезон на третьем месте в таблице Запада, набрав 93 очка.

Последние матчи: В кубковом раунде ярославцы вышли на ЦСКА — действующего чемпиона. Однако с учетом кризиса столичного клуба этот барьер команда преодолела относительно легко — 4:1.

На старте серии «Локомотив» потерпел крупное поражение (0:4), которое подкосило, но не деморализовало команду Игоря Никитина. В следующих четырех встречах верх взяли ярославцы, а последнюю вообще закончили яркой во всех смыслах победой (6:3).

Не сыграют: На момент публикации о травмах нет информации.

Состояние команды: В дебюте Кубка Гагарина команда Игоря Никитина продемонстрировала умение грамотно реагировать на ситуацию и действовать с холодной головой после возникших трудностей. В дальнейшем этот навык должен помочь справляться с более сложными вызовами.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в шести матчах из семи последних на домашней площадке

Ни в одной встрече из семи предыдущих в Омске хозяева не пропустили больше двух голов

Победой «Локомотива» закончились семь последних гостевых матчей из девяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.42, ничья — в 3.60, а победа «Локомотива» — в 2.94.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 4.5 — за 1.75.

Прогноз: На льду в Омске лицом к лицу сойдутся крепкие и неуступчивые соперники, которым в целом комфортно играть от обороны. Поэтому на фоне нежелания допускать ошибки, вполне возможно, что соперники выберут именно эту модель в качестве разогрева.

Ставка: Тотал меньше 4 за 2.07.

Прогноз: На текущий момент трудно понять, как поведет себя «Авангард» с по-настоящему непростым соперником, учитывая, что «Лада» — это немного не тот уровень.

«Локомотив» же был почти безупречен в серии с действующим чемпионом, поэтому на старте противостояния он выглядит предпочтительнее.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 2.07.