«Авангард» разгромил «Нефтехимик»

В составе победителей дубль оформил Кирилл Семенов, еще по разу отличились Валентин Пьянов, Семен Кошелев, Сергей Широков и Сергей Шумаков.
За хозяев шайбы забросили Мэтт Уайт и Якоб Берглунд.
Проиграв пять из шести последних встреч, «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции (42 очка в 42 играх).
«Авангард» занимает вторую позицию на Востоке, набрав 56 очков в 42 встречах.
30 января «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором». «Нефтехимик» 3 января сыграет в гостях с «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
Голы: Уайт — 10 (Шарипзянов, Берглунд), 1:16 — 1:0. Пьянов — 5, 2:51 — 1:1. Кошелев — 7 (бол., Мартынов, Емелин), 18:48 — 1:2. Семенов — 11 (Войнов, Шумаков), 29:21 — 1:3. Широков — 8 (Клинкхаммер), 34:13 — 1:4. Семенов — 12 (Войнов, Грачев), 43:06 — 1:5. Берглунд — 13 (Казионов, Шарипзянов), 50:03 — 2:5. Шумаков — 9 (Бондарев), 53:41 — 2:6Вратари: Барулин — БобковБроски: 20 (8+5+7) — 32 (17+9+6)Штраф: 6 — 33