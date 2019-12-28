«Авангард» разгромил «Нефтехимик»

Нижнекамскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступилсо счетом 2:6 (1:2, 0:2, 1:2).

В составе победителей дубль оформил Кирилл Семенов, еще по разу отличились Валентин Пьянов, Семен Кошелев, Сергей Широков и Сергей Шумаков.

За хозяев шайбы забросили Мэтт Уайт и Якоб Берглунд.

Проиграв пять из шести последних встреч, «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции (42 очка в 42 играх).

«Авангард» занимает вторую позицию на Востоке, набрав 56 очков в 42 встречах.

30 января «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором». «Нефтехимик» 3 января сыграет в гостях с «Сибирью».