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    Николишин: В матче с Канадой многое будет зависеть от настроя

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Сборная Канады Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Чемпион мира Андрей Николишин поделился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

    Андрей Николишин
    Андрей Николишин

    «У канадцев очень сильный подбор игроков. Если персонально с кем-то играть, то найдутся другие ребята, которые решат исход матча.

    У нас сборная тоже крепкая, подготовленная, многое будет зависеть от настроя. Главное, чтобы не получилось, как с чехами, когда мы начали удаляться на ровном месте и привозить себе голы.

    У канадцев реализация большинства практически под 50 процентов», — приводит слова Николишина Sport24.ru.

    Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда уступили сборной Чехии со счетом 3:4, заработав за игру 26 минут штрафа. 0

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