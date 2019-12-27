Николишин: В матче с Канадой многое будет зависеть от настроя

Чемпион мираподелился ожиданиями от предстоящего матча молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«У канадцев очень сильный подбор игроков. Если персонально с кем-то играть, то найдутся другие ребята, которые решат исход матча.

У нас сборная тоже крепкая, подготовленная, многое будет зависеть от настроя. Главное, чтобы не получилось, как с чехами, когда мы начали удаляться на ровном месте и привозить себе голы.

У канадцев реализация большинства практически под 50 процентов», — приводит слова Николишина Sport24.ru.

Напомним, что в первой встрече на турнире российская команда уступили сборной Чехии со счетом 3:4, заработав за игру 26 минут штрафа. 0