ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаСоветы Крауча. «Манчестер Юнайтед» должен строить команду вокруг Погба
  • 23:36
    • Сборная Канады вырвала победу у США в матче МЧМ-2020
  • 22:39
    • Дубль Марсьяля помог «МЮ» разгромить «Ньюкасл»
  • 20:20
    • Сборная России начала молодежный ЧМ-2020 с поражения от Чехии
  • 19:54
    • «Челси» уступил «Саутгемптону» на «Стэмфорд Бридж»
  • 19:54
    • «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом»
    Все новости спорта

    Нападающий сборной Чехии: Ожидали грубой игры, мы с Россией ненавидим друг друга

    Хоккей Сборная Чехии Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Нападающий сборной Чехии Ян Еник поделился впечатлениями после победы над Россией (4:3) в первом матче молодежного чемпионата мира.

    Ян Еник
    Ян Еник

    «Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить.

    Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки и бросали туда.

    Ожидали ли мы такой жесткой и грубой игры? Да. Согласен ли я с этим? Да. Против России каждый матч получается очень трудным и жестким. Обе команды друг друга ненавидят», — сказал Еник «Чемпионату».

    В следующем матче сборная России 28 декабря сыграет против команды Канады, сборная Чехии в этот же день встретится с Германией. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Без идей и целостной игры. Сборная России одолела чехов только по буллитам
  • 15/12/2019 в 02:30
    •
  • Прогноз
  • «Нэшвилл» — «Питтсбург»
  • 1.53
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» развить успех побед победы над «Лестером»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Победит ли «Бешикташ» гостей из Анкары?
  • «Бешикташ» — «Генчлербирлиги». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол Успех на поле. Как тренеры АПЛ играли в футбол?Карьера Юргена Клоппа не была такой уж плохой Вчера в 22:340
  • 17:23
    • «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»
  • 14:57
    • Синицина и Кацалапов — лучшие в ритм-танце на чемпионате России
  • 13:34
    • Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия по версии Sportsnet
    Кларенс Зеедорф Футбол Не кость широкая. Топ-10 футболистов, прокачавших ногиНекоторые игроки очень ответственно относятся к тренировкам мышц ног — по некоторым это видно невооруженным взглядом Вчера в 16:570
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» свое победное шествие?
  • 2.80
    •
  • 23:25
    • Волейболистки казанского «Динамо» выиграли Кубок России
  • 23:00
    • Титов: Молодежке надо сделать выводы и забыть игру против Чехии
  • 22:57
    • Нападающий сборной Чехии: Ожидали грубой игры, мы с Россией ненавидим друг друга
    Лерой Сане Футбол Январь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно?Кто кого планирует подписать, а с кем попрощаться? 24/12/2019 в 22:350
  • 13:21
    • Сафонов и Сулейманов получили награду «Первая пятерка»
  • 13:08
    • Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России
  • 11:56
    • Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бешикташ — Генчлербирлиги
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.80
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие