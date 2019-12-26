Нападающий сборной Чехии: Ожидали грубой игры, мы с Россией ненавидим друг друга

Нападающий сборной Чехииподелился впечатлениями после победы над Россией (4:3) в первом матче молодежного чемпионата мира.

«Хотел бы отметить атмосферу на трибунах, это было здорово. Надеюсь, в следующем матче будет так же шумно и весело. Я счастлив, что мы смогли лучше выполнить свою работу и победить.

Знали ли мы, как играть против Аскарова? Да у нас были некоторые распечатки. Мы знали, что он много голов пропускает со стороны ловушки и бросали туда.

Ожидали ли мы такой жесткой и грубой игры? Да. Согласен ли я с этим? Да. Против России каждый матч получается очень трудным и жестким. Обе команды друг друга ненавидят», — сказал Еник «Чемпионату».

В следующем матче сборная России 28 декабря сыграет против команды Канады, сборная Чехии в этот же день встретится с Германией. 0