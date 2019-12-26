Сборная Канады вырвала победу у США в матче МЧМ-2020

одержала победу над(6:4) в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира.

В составе победителей отличились по разу нападающие Нолан Фут, Коннор МакМайкл, Алексис Лафренье, Тай Делландреа и Барретт Хэйтон, на счету которого дубль. Лафренье набрал (1+3) очка в этой встрече.

За команду США две шайбы забросил Шейн Пинто, еще по одной Артур Калиев и Николас Робертсон.

27 декабря американцы встретятся с Германией, 28 декабря канадцы сыграют с Россией. Ранее команда Валерия Брагина проиграла чехам (3:4).