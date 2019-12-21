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    «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Ярославле

    Хоккей КХЛ Локомотив Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил череповецкую «Северсталь» — 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил нападающий Магнус Пяярви-Свенссон, еще раз отличился Денис Алексеев.

    За гостей шайбы забросили Кирилл Капустин и Александр Петунин.

    Для ярославской команды эта победа стала четвертой подряд, череповецкая потерпела четвертое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Капустин — 3 (Гераськин), 1:18 — 0:1. Алексеев — 6, 4:58 — 1:1. Пяярви-Свенссон — 6 (Каюмов, Полунин), 34:26 — 2:1. Пяярви-Свенссон — 7 (Е. Аверин, Да Коста), 41:03 — 3:1. Петунин — 2 (Кодола, Вовченко), 47:53 — 3:2Вратари: Лазушин — Хакимов (Шугаев, 41:03, 58:41)Броски: 24 (12+5+7) — 29 (8+9+12)Штраф: 6 — 2
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