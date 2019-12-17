«Куньлунь» всухую обыграл «Адмирал»

Фрагмент матча
КХЛ
Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
В составе китайской команды шайбы забросили Фу Спенсер (9 минута), Оли Паллола (14), Эндрю Миллер (25) и Деванте Смит-Пелли (31).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Фу — 7 (Вонг), 8:56 — 1:0. Палола — 5 (бол., Вонг, Локхарт), 13:10 — 2:0. Миллер — 10 (бол., Мерфи, Смит), 24:06 — 3:0. Смит-Пелли — 1 (мен., Кейн, Бартли), 30:25 — 4:0Вратари: Смит — КрасоткинШтраф: 6 — 8Броски: 42 (20+13+9) — 27 (5+8+14)
В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает пятое место (43 очка), а «Адмирал» — седьмое (42 очка). 0