ЦСКА победил рижское «Динамо»

Рижскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило московскомусо счетом 4:1.

Голами в составе победителей хет-трик оформил Максим Мамин, еще одну шайбу забросил Максим Шалунов.

Автором единственного гола хозяев стал Картер Эштон.

Рижане проиграли в пятом матче подряд. В Западной конференции рижское «Динамо» занимает последнее 12-е место, набрав 27 очков в 37 встречах.

ЦСКА с тремя победами подряд всего на одно очко отстает от лидера Запада СКА. У армейцев после 36 игр 53 очка.

19 декабря рижане сыграют в гостях с «Витязем». В тот же день в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — ЦСКА.