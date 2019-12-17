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    ЦСКА победил рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ ЦСКА Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступило московскому ЦСКА со счетом 4:1.

    Голами в составе победителей хет-трик оформил Максим Мамин, еще одну шайбу забросил Максим Шалунов.

    Автором единственного гола хозяев стал Картер Эштон.

    Рижане проиграли в пятом матче подряд. В Западной конференции рижское «Динамо» занимает последнее 12-е место, набрав 27 очков в 37 встречах.

    ЦСКА с тремя победами подряд всего на одно очко отстает от лидера Запада СКА. У армейцев после 36 игр 53 очка.

    19 декабря рижане сыграют в гостях с «Витязем». В тот же день в Санкт-Петербурге состоится матч СКА — ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Мамин — 6 (Киселевич), 7:19 — 0:1. Эштон — 10 (Кулда, Маренис), 19:59 — 1:1. Шалунов — 8 (Толчинский, Светлаков), 29:28 — 1:2. Мамин — 7 (Вей, Чмыхов), 34:23 — 1:3. Мамин — 8 (п.в., Вей), 59:17 — 1:4Вратари: Макаров (56:41 — 59:17) — ЮханссонБроски: 19 (9+3+7) — 34 (12+9+13)Штраф: 4 — 8
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