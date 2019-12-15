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    Ржига: Думаю, что есть кому в Чехии бить буллиты, но они остались дома

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    Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от команды России (3:4 Б) на Кубке Первого канала.

    Милош Ржига
    Милош Ржига

    «У нас большой респект был к игрокам России в первом периоде, ребята чуть-чуть понервничали. Россия проиграла первый матч на турнире и была очень серьезно настроена на нас.

    Они вышли полностью готовыми и переигрывали нас первые пять минут. С этого момента мы уже перестроились. Моментами стали лучше кататься, лучше играли в обороне.

    В целом нам не хватило игроков, которые бы сделали результат. 15 буллитов уже исполнили — забили только один. Это мастерство. Думаю, что есть кому в Чехии бить буллиты, но они остались дома.

    У нас два игрока сегодня покидают сборную, потому что уже в понедельник у них начинается чемпионат, и мы так договорились с их клубами.

    Пять человек у нас травмированы, Томаша Зогорны нет из-за операции», — приводит слова тренера «Чемпионат». 0

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