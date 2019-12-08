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    «Салават Юлаев» в гостях победил «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салавата Юлаева» одержал гостевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1) в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей точными бросками отличились Эдуард Гиматов и Владислав Картаев.

    Единственную шайбу хозяев забросил Марат Хайруллин.

    Уфимский клуб занимает 3-е место в таблице «Востока» (45 очков), а команда Вячеслава Буцаева расположилась на 10-й строчке (38 очков).

    В следующем матче «Салават» сыграет против «Ак Барса» (19 декабря), а «Нефтехимик» встретится с «Магниткой» (17 декабря).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Гиматов — 1 (бол., Ларсен, Сошников), 45:24 — 0:1. Хайруллин — 5 (Сергеев, Куликов), 53:00 — 1:1. Картаев — 3 (Умарк), 55:49 — 1:2Вратари: Шарыченков (58:35) — КареевБроски: 37 (10+17+10) — 24 (6+8+10)Штраф: 6 — 4
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