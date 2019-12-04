Мартемьянов: Дацюк вернется в строй после паузы в чемпионате

Главный тренер «Автомобилиста»поделился впечатлениями после победы в овертайме над(3:2 ОТ).

«Получился тяжелый матч. Думаю, боевая игра понравилась болельщикам.

Благодарен нашему вратарю Якубу Коваржу, который сыграл надежно и уверенно в решающие моменты поединка.

Неделю назад "Автомобилист" уступил "Торпедо" на своем льду. Прежде всего, сегодня мы были посвежее.

Тогда матчу с "Торпедо" предшествовал поединок ЦСКА, в котором мы одержали победу.

Но игра с армейцами отняла много сил, и это, возможно, сказалось в поединке с нижегородцами 26 ноября.

А сейчас, накануне матча в Нижнем Новгороде, у нас тоже была трудная игра в Ярославле, но сил, видимо, осталось побольше.

У Дацюка была весьма неприятная травма. После ушиба образовалась большая гематома, которая сползла на голеностоп. Павел даже конек надеть не мог.

Сейчас он восстанавливается, и после паузы в чемпионате будет в строю», — приводит слова Мартемьянова «Матч ТВ».

«Автомобилист» в следующем матче 5 декабря сыграет против «Сочи». 0