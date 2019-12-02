«Авангард» нанес поражение «Амуру»

Роб Клинкхаммер
КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу гостей.
У победителей отличились Свен Андригетто (2 минута) и Роб Клинкхаммер (39).
В составе хозяев единственный точный бросок нанес Томаш Зогорна (48).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Андригетто — 9 (Широков), 1:49 — 0:1. Клинкхаммер — 6 (бол., Широков, Бек), 38:56 — 0:2. Т. Зогорна — 9 (Г. Зогорна, Голубев), 47:41 — 1:2Вратари: Аликин (58:29) — БобковШтраф: 4 — 8Броски: 22 (8+6+8) — 29 (12+10+7)
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место (48 очков), а «Амур» — 11-е (30 очков). 0