«Трактор» победил «Салават Юлаев»

В составе победителей шайбами отметились нападающие Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Ярослав Косов, а также защитник Ник Бэйлен.
За «Салават» голы на счету Дмитрия Кугрышева и Никиты Сошникова.
«Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» находится на третьей позиции с 40 очками.
В следующем матче челябинский клуб проведет 3 декабря против «Салавата», но уже в столице Башкортостана. Перед этим уфимцы 30 ноября отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: Седлак — 10 (Гика, Кейлоф), 13:15 — 1:0. Кравцов — 2 (бол., Кручинин), 19:57 — 2:0. Кугрышев — 7 (Бурмистров), 34:21 — 2:1. Сошников — 18 (Панин, Ларсен), 49:15 — 2:2. Бэйлен — 3 (бол., Кейлоф), 58:30 — 3:2. Косов — 6 (п.в., Авцин), 59:22 — 4:2Вратари: Сухачев — Метсола (58:45 — 59:22)Броски: 28 (11+6+11) — 31 (12+10+9)Штраф: 18 — 8