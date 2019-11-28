ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
  • 20:09
    • Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»
  • 19:53
    • «Трактор» победил «Салават Юлаев»
  • 19:27
    • «Магнитка» дома проиграла ЦСКА
  • 16:14
    • Форвард «Барселоны» выбыл из строя до конца года
  • 16:00
    • Михаил Кержаков включен в команду недели Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Трактор» победил «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» на своем льду переиграл уфимский «Салават Юлаев» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей шайбами отметились нападающие Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Ярослав Косов, а также защитник Ник Бэйлен.

    За «Салават» голы на счету Дмитрия Кугрышева и Никиты Сошникова.

    «Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» находится на третьей позиции с 40 очками.

    В следующем матче челябинский клуб проведет 3 декабря против «Салавата», но уже в столице Башкортостана. Перед этим уфимцы 30 ноября отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
    Голы: Седлак — 10 (Гика, Кейлоф), 13:15 — 1:0. Кравцов — 2 (бол., Кручинин), 19:57 — 2:0. Кугрышев — 7 (Бурмистров), 34:21 — 2:1. Сошников — 18 (Панин, Ларсен), 49:15 — 2:2. Бэйлен — 3 (бол., Кейлоф), 58:30 — 3:2. Косов — 6 (п.в., Авцин), 59:22 — 4:2Вратари: Сухачев — Метсола (58:45 — 59:22)Броски: 28 (11+6+11) — 31 (12+10+9)Штраф: 18 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Йокерит» — «Сибирь»
  • 1.83
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли ЦСКА с «Лудогорцем» за позор в Разграде?
  • ЦСКА — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Скажется ли кризис «Арсенала» на игре с «Айнтрахтом»?
  • «Арсенал» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Устоит ли ПСВ в Лиссабоне?
  • «Спортинг» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Питтсбург» — «Ванкувер» Хоккей НХЛ. Пять очков Малкина, три ассиста Барбашева и шайба ОвечкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 ноября 09:090
  • 14:19
    • Болельщик «Зенита» осужден на 1 год и 8 месяцев за удар росгвардейца
  • 12:22
    • Россия потеряла одно место в рейтинге ФИФА
  • 12:08
    • «Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником
    Навас встал на пути победы «Реала» Футбол Навас остановил лучший «Реал» после ухода РоналдуРеакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ Вчера в 17:560
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою победную серию?
  • 2.34
    •
  • 19:42
    • «Автомобилист» уступил «Барысу» в Екатеринбурге
  • 18:07
    • Берг остался в запасе «Краснодара» на матч с «Базелем»
  • 17:53
    • Глазырина заняла пятое место в спринте на этапе Кубка IBU
    Жозе Моуринью Футбол Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос» Вчера в 14:000
  • 09:35
    • «Лейкерс» выиграли девятый матч подряд, «Голден Стэйт» прервал серию из трех поражений
  • 17:35
    • Защитник «Реала» получил травму
  • 17:18
    • «Авангард» по буллитам одолел «Куньлунь»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие