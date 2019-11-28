«Трактор» победил «Салават Юлаев»

Челябинскийна своем льду переиграл уфимский(4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей шайбами отметились нападающие Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Ярослав Косов, а также защитник Ник Бэйлен.

За «Салават» голы на счету Дмитрия Кугрышева и Никиты Сошникова.

«Трактор» занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» находится на третьей позиции с 40 очками.

В следующем матче челябинский клуб проведет 3 декабря против «Салавата», но уже в столице Башкортостана. Перед этим уфимцы 30 ноября отправятся в гости к магнитогорскому «Металлургу».