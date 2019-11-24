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    «Сибирь» потерпела седьмое поражение кряду

    Хоккей КХЛ Сибирь Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от «Адмирала» из Владивостока в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

    В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (38 минута) и Маркус Юнг (40). У проигравших отличился Александр Шаров (36).

    Для новосибирской команды это поражение стало седьмым кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
    Голы: Шаров — 7 (бол., Комаров), 35:21 — 1:0. Воронин — 2 (Осипов, Дьяков), 37:36 — 1:1. Юнг — 7 (Бакош, Вихарев), 39:46 — 1:2Вратари: Красиков (58:48) — КрасоткинШтраф: 12 — 8Броски: 25 (7+12+6) — 28 (9+11+8)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (32 очка), а «Адмирал» — четвертое (36 очков). 0

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