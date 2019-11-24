«Сибирь» потерпела седьмое поражение кряду

Фрагмент матча
КХЛ
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Воронин (38 минута) и Маркус Юнг (40). У проигравших отличился Александр Шаров (36).
Для новосибирской команды это поражение стало седьмым кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Шаров — 7 (бол., Комаров), 35:21 — 1:0. Воронин — 2 (Осипов, Дьяков), 37:36 — 1:1. Юнг — 7 (Бакош, Вихарев), 39:46 — 1:2Вратари: Красиков (58:48) — КрасоткинШтраф: 12 — 8Броски: 25 (7+12+6) — 28 (9+11+8)
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (32 очка), а «Адмирал» — четвертое (36 очков). 0