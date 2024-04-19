В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: В следующем сезоне «Калгари» будет ждать серьезное переформатирование, но в каком оно виде будет совершаться пока что никто не знает. В этой регулярке дружина Хаски не смогла забраться выше 11 строчки на Западе.

Последние матчи: Последний матч против «Ванкувера» совсем не удался, но в целом настроение у дружины из Альберты вполне себе боевое.

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Травмированные игроки: Если в предыдущих поединках у «огоньков» вне игры были только Владар и Дюбе, то после последнего проведённого матча к ним присоединился ещё и Коулман.

Общий тонус клуба: Забрасывать шайбы есть кому, и в последней игре сезона хозяева постараются набрать результативных балов по максимуму.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Сезон для «Сан-Хосе» получился откровенно провальным, поэтому неудивительно, что последнее место в лиге калифорнийский клуб занял с запасом.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Положительных сдвигов нет и быть не может, поскольку к и так слабому составу добавилась настоящая эпидемия травм. Нет ничего удивительного в том, что в недавней игре «Эдмонтон» оформил в ворота «акул» девять шайб.

Травмированные игроки: На «акул» свалилось настоящее проклятие в виде травм ведущих игроков. Калифорнийская дружина заканчивает сезон с 11 травмированными хоккеистами в лазарете.

Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» будет неравнозначным по силам, поскольку у канадцев состав куда интереснее и вариативнее.

Статистика для ставок

«Калгари» выиграл три из последних четырех очных матчей

«Сан-Хосе» за два последних поединка пропустил 15 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.00, на гостей — 4.00.

Прогноз: «Калгари» выглядит более явным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: С обороной у клубов есть определённые сложности, поэтому результативной игры не избежать

Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.