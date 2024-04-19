«Калгари»
Турнирное положение: В следующем сезоне «Калгари» будет ждать серьезное переформатирование, но в каком оно виде будет совершаться пока что никто не знает. В этой регулярке дружина Хаски не смогла забраться выше 11 строчки на Западе.
Последние матчи: Последний матч против «Ванкувера» совсем не удался, но в целом настроение у дружины из Альберты вполне себе боевое.
Калгари — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Если в предыдущих поединках у «огоньков» вне игры были только Владар и Дюбе, то после последнего проведённого матча к ним присоединился ещё и Коулман.
Общий тонус клуба: Забрасывать шайбы есть кому, и в последней игре сезона хозяева постараются набрать результативных балов по максимуму.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Сезон для «Сан-Хосе» получился откровенно провальным, поэтому неудивительно, что последнее место в лиге калифорнийский клуб занял с запасом.
Последние матчи: Положительных сдвигов нет и быть не может, поскольку к и так слабому составу добавилась настоящая эпидемия травм. Нет ничего удивительного в том, что в недавней игре «Эдмонтон» оформил в ворота «акул» девять шайб.
Травмированные игроки: На «акул» свалилось настоящее проклятие в виде травм ведущих игроков. Калифорнийская дружина заканчивает сезон с 11 травмированными хоккеистами в лазарете.
Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» будет неравнозначным по силам, поскольку у канадцев состав куда интереснее и вариативнее.
Статистика для ставок
- «Калгари» выиграл три из последних четырех очных матчей
- «Сан-Хосе» за два последних поединка пропустил 15 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.00, на гостей — 4.00.
Прогноз: «Калгари» выглядит более явным претендентом на победу
- 2.08Металлург Мг — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.78Колорадо — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.17Виннипег — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: С обороной у клубов есть определённые сложности, поэтому результативной игры не избежать
Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.