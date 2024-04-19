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    «Калгари» не оставит шансов «акулам»?

    «Калгари» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 1.77), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Сан-Хосе»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «СкоттиаБанк Арене» 19 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Калгари» — «Сан-Хосе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Апреля 2024 года
    Калгари
  • НХЛ
    •  Калгари 04:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Калгари»

    Турнирное положение: В следующем сезоне «Калгари» будет ждать серьезное переформатирование, но в каком оно виде будет совершаться пока что никто не знает. В этой регулярке дружина Хаски не смогла забраться выше 11 строчки на Западе.

    Последние матчи: Последний матч против «Ванкувера» совсем не удался, но в целом настроение у дружины из Альберты вполне себе боевое.

    Калгари — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Если в предыдущих поединках у «огоньков» вне игры были только Владар и Дюбе, то после последнего проведённого матча к ним присоединился ещё и Коулман.

    Общий тонус клуба: Забрасывать шайбы есть кому, и в последней игре сезона хозяева постараются набрать результативных балов по максимуму.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Сезон для «Сан-Хосе» получился откровенно провальным, поэтому неудивительно, что последнее место в лиге калифорнийский клуб занял с запасом.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Положительных сдвигов нет и быть не может, поскольку к и так слабому составу добавилась настоящая эпидемия травм. Нет ничего удивительного в том, что в недавней игре «Эдмонтон» оформил в ворота «акул» девять шайб.

    Травмированные игроки: На «акул» свалилось настоящее проклятие в виде травм ведущих игроков. Калифорнийская дружина заканчивает сезон с 11 травмированными хоккеистами в лазарете.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «огоньков» будет неравнозначным по силам, поскольку у канадцев состав куда интереснее и вариативнее.

    Статистика для ставок

    • «Калгари» выиграл три из последних четырех очных матчей

    • «Сан-Хосе» за два последних поединка пропустил 15 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.00, на гостей — 4.00.

    Прогноз: «Калгари» выглядит более явным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: С обороной у клубов есть определённые сложности, поэтому результативной игры не избежать

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.24.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.

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    Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Сан-Хосе» с коэффициентом 2.24. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Калгари» не оставит шансов «акулам»?
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