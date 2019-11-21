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    Овечкин хотел бы сыграть на Олимпиаде-2022

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мыслями относительно Олимпиады-2022.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    «Сейчас тяжело что-либо говорить по поводу высказываний Гэри Бэттмена. У нас еще нет нового коллективного соглашения.

    Понятное дело, что игроки хотят поехать на Олимпиаду и представить свою страну. Но все будет зависит от нового соглашения. Там уже посмотрим.

    Его тоже можно понять в том плане, что есть ТВ-трансляции, договор между лигой и телевидением. Существует много нюансов, которые мешают ему сделать так, чтоб мы поехали на Олимпиаду без всяких вопросов.

    Агитировать за поездку, конечно, буду. Я хочу поехать — здесь нет никаких секретов. Повторюсь, все будет зависит от нового соглашения. Исходя из этого уже будем делать какие-то выводы. Сейчас нет смысла вилами по воде водить.

    Покинуть НХЛ? Еще один год. Будем думать, будем разговаривать. Тяжело что-то точно сейчас сказать. Будем принимать решение ближе к этому времени.

    Сравнивать Кубок мира с Олимпиадой нереально. Для меня это обычный турнир. Кубок мира? Пусть называют, как хотят. Для меня выступать на Олимпийских играх намного почетней, чем на Кубке мира. Это один из самых главных турниров», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс». 0

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