Защитник «Спартака» дисквалифицирован за оскорбительные жесты

Защитник «Спартака» Максим Гончаров дисквалифицирован на один матч по итогам матча против рижского «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.

На 17-й минуте игры после спорного момента Гончаров, направляясь к своей скамейке запасных, позволил себе несколько жестов в адрес игрока рижской команды.

Данный эпизод был рассмотрен в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Спартака" Максима Гончарова наказание по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги. 0