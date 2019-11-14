«Торпедо» переиграло «Сибирь»

В составе победителей отличились Джордан Шредер, Денис Баранцев, Даниил Ильин, Станислав Бочаров, оформивший дубль, а также Дамир Жафяров.
За гостей шайбы забросили Микаэль Руохомаа и Юкка Пельтола.
Таким образом, «Сибирь» уступила в третьем матче кряду, а «Торпедо» одержало третью победу подряд.
«Торпедо» проведет следующий матч 17 ноября против «Витязя». «Сибирь» 16 ноября сыграет с московским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Голы: Руохомаа — 6 (Ермаков, Пелтола), 3:53 — 0:1. Шредер — 9 (бол., Рэтти), 11:17 — 1:1. Баранцев — 3 (Белевич, Гончарук), 23:23 — 2:1. Пелтола — 6 (Тимашов, Руохомаа), 24:08 — 2:2. Ильин — 2 (Веряев), 32:03 — 3:2. Бочаров — 8 (Ильин), 47:13 — 4:2. Бочаров — 9 (мен., Хауден), 56:26 — 5:2. Жафяров — 10 (Геноуэй, Шредер), 59:56 — 6:2Вратари: Линдбек — СятериБроски: 35 (13+11+11) — 22 (9+9+4)Штраф: 10 — 16