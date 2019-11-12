Знарок: Благодарен команде, что она вытерпела и достойно сыграла

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал победу надв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сложная игра. Зрелищная, но нервотрепка для тренеров. Благодарен команде, что она вытерпела и достойно сыграла. Самоотверженно, с большим характером. Была командная игра.

На матч с лидером команда всегда настраивается. Тут и говорить много не нужно. С такой командой играть интересно, сложно.

Чему-то, наверное, всегда учимся. Идет постоянная учеба», — цитирует специалиста «Чемпионат».

ЦСКА уступил во втором матче кряду, а «Спартак» выиграл 7-й матч из последних восьми. 0