СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»

В составе победителей отличились Антон Бурдасов и Евгений Кетов. Победный бросок на счету Владимира Ткачева.
За подмосковную команду шайбы на свой счет записали Святослав Гребенщиков и Миро Аалтонен.
СКА с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (32) — третий.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Гребенщиков — 7, 1:31 — 1:0. Бурдасов — 3 (бол., Кагарлицкий, Якупов), 17:11 — 1:1. Аалтонен — 6 (мен.), 25:13 — 2:1. Кетов — 6 (Галенюк, Земченок), 50:16 — 2:2Победный буллит: ТкачевВратари: Ежов — ХелльбергБроски: 24 (8+7+8+1) — 47 (11+17+15+4)Штраф: 12 — 14