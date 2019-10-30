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    СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»

    Хоккей КХЛ Витязь СКА Прогнозы на КХЛ
    Подольский «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил по буллитам питерскому СКА со счетом 3:2 ПБ.

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    В составе победителей отличились Антон Бурдасов и Евгений Кетов. Победный бросок на счету Владимира Ткачева.

    За подмосковную команду шайбы на свой счет записали Святослав Гребенщиков и Миро Аалтонен.

    СКА с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (32) — третий.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Гребенщиков — 7, 1:31 — 1:0. Бурдасов — 3 (бол., Кагарлицкий, Якупов), 17:11 — 1:1. Аалтонен — 6 (мен.), 25:13 — 2:1. Кетов — 6 (Галенюк, Земченок), 50:16 — 2:2Победный буллит: ТкачевВратари: Ежов — ХелльбергБроски: 24 (8+7+8+1) — 47 (11+17+15+4)Штраф: 12 — 14
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