«Ак Барс» в овертайме дожал «Йокерит»

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал форвард Кирилл Петров, еще раз отличился Джастин Азеведу, победную шайбу забросил нападающий Михаил Фисенко.
За гостей голы на своей счет записали Брайан О’Нил, реализовавший буллит и забросивший шайбу с игры, а также Петер Регин.
Форвард «Йокерита» Петри Контиола провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Азеведо — 5 (Фрэттин, Педан), 4:13 — 1:0. Петров — 6 (Яруллин, Кормье), 18:16 — 2:0. О`Нилл — 5 (буллит), 22:47 — 2:1. Регин — 3 (Йоэнсуу, Лехтонен), 27:37 — 2:2. Петров — 7 (Кормье, Юдин), 37:50 — 3:2. О`Нилл — 6 (Грант, Иконен), 40:32 — 3:3. Фисенко — 5 (Петров, Педан), 61:24 — 4:3Вратари: Билялов — Калниньш (А. Ниеми, 20:00)Броски: 34 (11+13+8+2) — 20 (5+8+7+0)Штраф: 4 — 6