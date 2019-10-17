«Ак Барс» в овертайме дожал «Йокерит»

Казанскийодержал домашнюю победу над финским(4:3 ОТ) в овертйме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал форвард Кирилл Петров, еще раз отличился Джастин Азеведу, победную шайбу забросил нападающий Михаил Фисенко.

За гостей голы на своей счет записали Брайан О’Нил, реализовавший буллит и забросивший шайбу с игры, а также Петер Регин.

Форвард «Йокерита» Петри Контиола провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.