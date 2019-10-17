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    «Ак Барс» в овертайме дожал «Йокерит»

    КХЛ Ак Барс Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над финским «Йокеритом» (4:3 ОТ) в овертйме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе хозяев 3 (2+1) очка набрал форвард Кирилл Петров, еще раз отличился Джастин Азеведу, победную шайбу забросил нападающий Михаил Фисенко.

    За гостей голы на своей счет записали Брайан О’Нил, реализовавший буллит и забросивший шайбу с игры, а также Петер Регин.

    Форвард «Йокерита» Петри Контиола провел 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Азеведо — 5 (Фрэттин, Педан), 4:13 — 1:0. Петров — 6 (Яруллин, Кормье), 18:16 — 2:0. О`Нилл — 5 (буллит), 22:47 — 2:1. Регин — 3 (Йоэнсуу, Лехтонен), 27:37 — 2:2. Петров — 7 (Кормье, Юдин), 37:50 — 3:2. О`Нилл — 6 (Грант, Иконен), 40:32 — 3:3. Фисенко — 5 (Петров, Педан), 61:24 — 4:3Вратари: Билялов — Калниньш (А. Ниеми, 20:00)Броски: 34 (11+13+8+2) — 20 (5+8+7+0)Штраф: 4 — 6
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