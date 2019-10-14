«Трактор» проиграл рижскому «Динамо»

В составе рижан отличились Брендон Макмиллан, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш, на счету которого дубль.
Хет-трик за хозяев оформил Томаш Гика.
Рижане одержали пятую победу в 17 матчах, но остались на последнем месте Западной конференции КХЛ.
«Трактор» с 12 поражениями занимает восьмое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Макмиллан — 5 (Дарзиньш, Маршалл), 14:43 — 0:1. Гика — 3, 22:23 — 1:1. Павлов — 2 (Джериньш, Липсбергс), 25:48 — 1:2. Дарзиньш — 2 (бол., Бартулис, Макмиллан), 29:46 — 1:3. Дарзиньш — 3 (бол., Макмиллан), 35:14 — 1:4. Гика — 4 (Бородкин, Седлак), 42:37 — 2:4. Гика — 5 (бол., Кейлоф, Косов), 47:51 — 3:4Вратари: Демченко (Федотов, 29:46, 59:57) — МакаровБроски: 25 (5+8+12) — 21 (7+13+1)Штраф: 12 — 14