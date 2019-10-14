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    «Трактор» проиграл рижскому «Динамо»

    КХЛ Динамо Рига Трактор
    Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл рижскому «Динамо» — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0).

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе рижан отличились Брендон Макмиллан, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш, на счету которого дубль.

    Хет-трик за хозяев оформил Томаш Гика.

    Рижане одержали пятую победу в 17 матчах, но остались на последнем месте Западной конференции КХЛ.

    «Трактор» с 12 поражениями занимает восьмое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
    Голы: Макмиллан — 5 (Дарзиньш, Маршалл), 14:43 — 0:1. Гика — 3, 22:23 — 1:1. Павлов — 2 (Джериньш, Липсбергс), 25:48 — 1:2. Дарзиньш — 2 (бол., Бартулис, Макмиллан), 29:46 — 1:3. Дарзиньш — 3 (бол., Макмиллан), 35:14 — 1:4. Гика — 4 (Бородкин, Седлак), 42:37 — 2:4. Гика — 5 (бол., Кейлоф, Косов), 47:51 — 3:4Вратари: Демченко (Федотов, 29:46, 59:57) — МакаровБроски: 25 (5+8+12) — 21 (7+13+1)Штраф: 12 — 14
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