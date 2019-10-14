«Трактор» проиграл рижскому «Динамо»

Челябинскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл рижскому— 3:4 (0:1, 1:3, 2:0).

В составе рижан отличились Брендон Макмиллан, Виталий Павлов и Лаурис Дарзиньш, на счету которого дубль.

Хет-трик за хозяев оформил Томаш Гика.

Рижане одержали пятую победу в 17 матчах, но остались на последнем месте Западной конференции КХЛ.

«Трактор» с 12 поражениями занимает восьмое место на Востоке.