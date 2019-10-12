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    Знарок: Если ты не использовать свои моменты, то команда очков не наберет

    Спартак Амур КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвел итог встречи с «Амуром» (1:2 Б).

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    «Вратари здорово сыграли. Если ты не можешь использовать свои моменты, то команда очков не наберет.

    У нас много чего не получалось. Не доработали в блокировке бросков. Большинство у нас плохое сегодня было.

    "Спартаку" удобнее играть в гостях? Я не думаю, что это так. Это не первая и не вторая игра дома. Если будем забивать, то пойдет лучше. А то играем без голов сорок минут. Это давит.

    С лидерами команда играет хорошо. Там больше эмоций отдаем, а потом без них выходим на "Северсталь". В любом случае надо работать.

    Ансель Галимов долго не катался, надо чуть подождать, когда он наберет оптимальные кондиции», — приводит слова тренера официальный сайт «Спартака». 0

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