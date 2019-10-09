«Торпедо» одержало волевую победу над «Витязем»

В составе победителей отличились Куинтон Хауден, Дамир Жафяров, Михаил Орлов и Михаил Варнаков.
За подмосковный клуб шайбы забросили Иван Ларичев и Пекка Йормакка.
«Витязь» набрал 25 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 20 очками занимает четвертое место.
В следующем матче «Торпедо» дома сыграет против «Салавата Юлаева», а «Витязь» на своем льду встретится с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Ларичев — 1 (Чернов), 3:12 — 0:1. Хауден — 4 (Варнаков, Аляев), 25:47 — 1:1. Йормакка — 2 (Лаюнен, Аалтонен), 27:13 — 1:2. Жафяров — 8 (мен., Шредер, Тихомиров), 34:03 — 2:2. Орлов — 3 (Баранцев, Бочаров), 41:50 — 3:2. Варнаков — 5 (бол., Жафяров, Шредер), 51:24 — 4:2Вратари: Тихомиров — Ежов (58:55)Броски: 39 (11+10+18) — 39 (15+22+2)Штраф: 6 — 14