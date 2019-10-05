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    Скудра: Мы в непростой ситуации, стараемся выбираться из нее

    Трактор СКА КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился мнением о победе над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Петерис Скудра
    Петерис Скудра

    «Хочу поздравить ребят и наших болельщиков, которых довольно много было на матче, мы их слышали.

    Что касается игры, спасибо ребятам, что сделали правильные выводы после Минска, особенно, как мы должны начинать матчи.

    Были готовы, заряжены с первых смен, и это длилось все 60 минут, по-другому здесь не добились бы успеха. Огромное спасибо за концентрацию.

    Сейчас для нас важен уже следующий матч. Мы в непростой ситуации, стараемся выбираться из нее, это хорошее начало.

    Мы начинали с Демченко как с первым номером, у нас есть вратари, которые получали шанс сыграть. Он останется с нами, вопросов особо и не было.

    Мансуров хорошо играл в Минске, но там был другой матч, получил травму Попов… В этой игре такой ситуации не было. Мы хотели дать ему шанс, но отталкиваемся от ситуации на лавке.

    Эта обстановка, этот хоккейный праздник, который есть в Питере, эмоции эти — тоже огромный опыт просто быть в этой атмосфере.

    Он молодой парень, потихоньку двигается вперед. Мы довольны, как Мансуров прогрессирует», — приводит слова Скудры «Матч ТВ».

    В следующем матче «Трактор» отправится в гости к «Автомобилисту», а СКА на своем льду примет «Спартак». 0

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