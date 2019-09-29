«Трактор» прервал свою серию из четырех поражений подряд

нанес поражениев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

На 22-й минуте Федор Малыхин вывел хозяев вперед, а через две с половиной минуты Томаш Гика реализовал большинство и укрепил преимущество челябинского клуба.

Гости ответили голом спустя две минуты — Антон Ландер отличился в большинстве.

Благодаря этому успеху «Трактор» прервал серию из четырех поражений подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Малыхин — 1 (Томас, Кейлоф), 21:38 — 1:0. Гика — 1 (Кручинин), 24:02 — 2:0. Ландер — 3 (бол., Рэтти, Рафиков), 26:08 — 2:1Вратари: Федотов (21:21 — 21:38) — Коновалов (59:01)Штраф: 6 — 6Броски: 26 (6+11+9) — 32 (7+13+12)

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции (13 очков). «Локомотив» идет 11-м на Западе (8 очков). 0