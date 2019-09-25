«Ак Барс» разгромил «Трактор»

Челябинскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел разгромное поражение от казанского— 0:6.

В первом периоде казанцы забили 4 гола менее чем за 7 минут. После второй пропущенной шайбы челябинцы поменяли вратаря — Василий Демченко заменил Ивана Федотова.

За победителей отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Вячеслав Основин, Андрей Педан и Данис Зарипов.

«Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» осталось 11 очков и седьмая позиция.

В следующих матчах 27 сентября «Трактор» примет «Барыс», а 28 сентября «Ак Барс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».