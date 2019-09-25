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    «Ак Барс» разгромил «Трактор»

    КХЛ Ак Барс Трактор
    Челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел разгромное поражение от казанского «Ак Барса» — 0:6.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В первом периоде казанцы забили 4 гола менее чем за 7 минут. После второй пропущенной шайбы челябинцы поменяли вратаря — Василий Демченко заменил Ивана Федотова.

    За победителей отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров, Вячеслав Основин, Андрей Педан и Данис Зарипов.

    «Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» осталось 11 очков и седьмая позиция.

    В следующих матчах 27 сентября «Трактор» примет «Барыс», а 28 сентября «Ак Барс» сыграет дома с «Куньлунь Ред Стар».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
    Голы: Кормье — 4 (Юдин, Азеведо), 4:42 — 0:1. Глухов — 1 (Хенкель), 6:35 — 0:2. Петров — 4 (Викстранд, Фрэттин), 6:51 — 0:3. Основин — 2 (Журавлев, Фрэттин), 10:36 — 0:4. Педан — 1, 25:06 — 0:5. Зарипов — 2 (Галиев, Ткачев), 29:22 — 0:6Вратари: Федотов (Демченко, 6:35, Федотов, 29:22) — РейдеборнБроски: 31 (5+9+17) — 35 (13+11+11)Штраф: 4 — 8
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